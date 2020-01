Dato for dom i sagen mod Jakob Scharf nærmer sig. Spørgsmålet er, hvor grænsen går for en tidligere PET-chef.

Straffesagen mod den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf nærmer sig sin afslutning i Østre Landsret, imens sidste vidne i sagen torsdag sætter sig ved vidneskranken.

Anklagemyndigheden påstår, at den tidligere PET-chef i bogen "Syv år for PET" røbede fortrolige oplysninger.

I alt er han citeret 450 gange, og anklagemyndigheden mener, at Scharf i ikke mindre end 28 passager i bogen har talt over sig.

Scharf blev idømt fire måneders ubetinget fængsel ved Københavns Byret sidste år, men han ankede siden dommen til landsretten. Han vil frifindes.

Anklageren vil have ham straffet endnu hårdere.

Torsdag tager forhenværende chefanklager i Københavns Politi Carsten Egeberg plads som vidne i Østre Landsret.

Scharfs to forsvarsadvokater, David Neutzsky-Wulff og Lars Kjeldsen, spørger ham til bogen I majestætens hemmelige tjeneste, der udkom i 2008. Den er skrevet af Jesper Lundorf, tidligere PET-livvagt for kronprins Frederik.

Dengang var PET med Scharf i spidsen nemlig bekymrede for indholdet i bogen. Det brugte anklagemyndigheden som et argument i byretten, eftersom Scharf tilsyneladende selv gik hårdt til udgivelsen af bøger, der kunne overskride tavshedspligten.

Det fokuserer Lars Kjeldsen ikke på. I stedet vil han høre, om Carsten Egeberg rejste en sag på baggrund af Jesper Lundorfs bog, som ifølge PET og Scharf overtrådte tavshedspligten.

Tidligere politidirektør Hanne Bech Hansen skulle sammen med Carsten Egeberg vurdere, om de skulle rejse en sag.

Det gjorde de ikke.

Drøftede man dengang rækkevidden af tavshedspligten i PET, vil advokat Lars Kjeldsen vide.

- Vi talte om, hvorvidt der var en slags erklæring om, hvad man kunne sige. Det kom vi frem til, at der ikke var, siger Carsten Egeberg.

Forsvarsadvokaterne har tidligere fremsat den anke, at PET tilsyneladende ikke har noget reglement for, hvornår man overtræder tavshedspligten.

Også Jakob Brix Tange, tidligere leder af PETs Center for Terroranalyse, var torsdag indkaldt af Scharfs forsvarere som vidne.

Han skulle svare på, hvorvidt Center for Terroranalyse i egne offentlige rapporter kunne bringe informationer, som hos PET muligvis var fortrolige.

Eksempelvis nævnes det i en offentlig analyse fra centret, at en grænsekontrol er et godt sted at undersøge potentielle terrorister.

- Du mener ikke, potentielle terrorister bliver klogere af at læse det her, spurgte forsvarer Lars Kjeldsen.

- Nej, de ved det allerede i forvejen. Jeg mener ikke, de oplysninger har nogen effekt, svarede Jakob Brix Tange.

I Syv år for PET beskriver Scharf netop, hvordan en terrormistænkt i 2007 ved ankomsten til Danmark blev taget til side i paskontrollen, så PET uden personens viden kunne gennemsøge hans kuffert.

Den oplysning blev han dømt for i byretten.

Den tidligere PET-chef var ikke selv til stede i Østre Landsret torsdag.

Dommen ventes at falde i februar.

/ritzau/