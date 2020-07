En forvaltningschef, en virksomhedsejer og en maskinforretning kendes skyldige i sag om bestikkelse i Aarhus.

En tidligere chef i Aarhus Kommune er blevet idømt fire måneders betinget fængsel i en sag om bestikkelse.

Det oplyser Retten i Aarhus.

Han var tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af 217.500 kroner fra en virksomhed, der blandt andet leverede traktorer til kommunen.

Pengene blev givet som sponsorater til en badmintonklub i Aalborg, som forvaltningschefen sad i bestyrelsen for.

Leverandøren af traktorerne tilbød også chefen og hans kone billetter til koncerter med blandt andre Sanne Salomonsen og Eros Ramazotti i Aalborg Kultur- og Kongrescenter.

Desuden blev han og fruen gennem tre år tilbudt billetter til Nibe Festival med fri adgang til bar, frokost og aftenbuffet.

Virksomhedens ejer er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, mens maskinforretningen har fået en bøde på 100.000 kroner.

En anden virksomhed, der leverede et it-system til Aarhus Kommune, betalte ifølge anklagemyndigheden et golfophold i Sverige.

Denne virksomhed og to tilknyttede direktører har været tiltalt i sagen, men er blevet frifundet.

/ritzau/