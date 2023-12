PET og flere af landets politikredse slog torsdag morgen til og anholdt flere personer, der er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb.

Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad motivet bag det planlagte angreb skulle være, men spørg man tidligere chef for PET Hans Jørgen Bonnichesen, så er der stor chance for, at angrebet er relateret til den aktuelle opblusning i konflikten mellem Israel og Hamas.

»Der er ingen tvivl om, at den konflikt, der udspiller sig lige nu er med til at fordre de tre elementer, der skal til for at udføre et terrorangreb,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, der ikke ved yderligere om sagen, end hvad der er offentligt. Hans udtalelser skal altså læses som generelle vurderinger.

Det første element i motivprocessen er opbygningen af et had.

»Det kan være blevet udløst af de handlinger, man ser fra Hamas' side, eller handlingerne fra Israels side. Det er ikke til at sige, men begge parter har foretaget handlinger, der kan tænde et had,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Den had kan blive så stærkt, at det udløser det andet element; hævn.

»Og den hævn kan så være en terrorhandling, hvor man vil vise, at nu er det nok,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Det tredje og sidste element drejer sig om, hvilken reaktion et angreb ville få i visse kredse.

»Nogle steder ville man se terrorhandlingen, som en del af en modstandskamp. Et forsøg på at gøre verden bedre. Så har vi de tre ingredienser til at finde motiverne bag en terrorhandling, og det synes jeg, at den aktuelle situation i den grad byder ind til,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Anholdelserne kommer ikke som et chok for den tidligere operative chef. Han peger på, at man fra PET's side tidligere har understreget, at truslen var skærpet.

Trusselsniveauet mod Danmark ligger på trusselsniveau fire. Nummer fem er det højeste trusselniveau.

Derfor skal anholdelserne også sende et markant signal, vurderer Bonnichsen.

»Det er et 'show of force'. Det skal vise eventuelt ligesindede, at PET puster dem i nakken. Så det kunne være aktuelt, at man her brager ind med den knyttede næve for at lave en præventiv markering,« siger Hans Jørgen Bonnichesen.

Politiet og PET holder pressemøde om anholdelserne klokken 13.00.

Tidligere i år har al-Qaeda opfordret til angreb mod Danmark på grund af koranafbrændingerne.

Det skærpede truslen mod Danmark, som blev yderligere forstærket af krigen mellem Israel og Gaza, har PET tidligere oplyst.