Advokatfirmaet Nielsen Nørager i København har ansat Ole Hasselgaard, som 1. marts fratrådte som rigsadvokat.

København. Den tidligere øverste anklager i Danmark, Ole Hasselgaard, har fået job som advokat. Han stoppede brat som rigsadvokat 1. marts i år.

Ole Hasselgaard har fået ansættelse i advokatfirmaet Nielsen Nørager, skriver AdvokatWatch torsdag.

Advokatfirmaet oplyser på sin hjemmeside, at juristen blandt andet skal arbejde med at rådgive offentlige myndigheder samt private organisationer og virksomheder. Han begynder på jobbet 1. oktober.

Den pludselige afgang som rigsadvokat skete efter cirka seks år i stillingen. Fratrædelsen skete i "gensidig forståelse" med Justitsministeriet, hed det i en meddelelse fra ministeriet.

Stoppet var opsigtsvækkende. De tidligere rigsadvokater har forladt den prestigefyldte post, fordi de fik en endnu finere stilling.

Jørgen Steen Sørensen blev udnævnt til Folketingets Ombudsmand, Henning Fode blev kabinetssekretær ved hoffet, og Asbjørn Jensen blev dommer i Højesteret.

Derimod havde Ole Hasselgaard ikke et nyt job på hånden. I pressen blev der spekuleret i, om han måtte gå på grund af samarbejdsproblemer med Justitsministeriet, som angiveligt havde lagt et stort pres på ham.

For eksempel har Politiken i foråret skrevet, at Hasselgaard angiveligt havde betænkeligheder ved at rejse en sag om opløsning af banden Loyal To Familia, hvilket ministeren og ministeriet stærkt ønskede sig.

I foråret udtalte ministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, at hun var "Ole meget taknemmelig for at have løftet en central samfundsopgave i en svær tid". Samtidig noterede hun, at den fratrådte rigsadvokat var "bredt anerkendt som et juridisk fyrtårn".

I sin tid i Justitsministeriet var Ole Hasselgaard blandt andet kontorchef og afdelingschef, og han var for eksempel med til at forberede en lov om PET.

I øvrigt henviser Nielsen Nørager torsdag netop til departementschefens ord om et juridisk fyrtårn.

