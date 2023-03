Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To tidligere højtstående bandemedlemmer er ved et lukket grundlovsforhør mandag blevet sigtet for besiddelse af et stort antal våben.

Blandt de mange våben var der både en automatriffel af mærket Kalashnikov, flere pistoler, en revolver og geværer.

Ifølge politiet skulle de to mænd havde anskaffet sig våbnene i perioden 5. januar til 9. marts 2021, som led i en daværende konflikt mellem banderne NNV og Bandidos.

De to sigtede mænd var på daværende tidspunkt fremtrædende figurer i det miljø, hvor konflikten rasede mellem rockergruppen Bandidos og den nu nedlagte NNV-bande, der hørte til på Ydre Nørrebro og i Nordvest i København.

Konflikten mellem NNV og Bandidos tog sin begyndelse, da det 38-årige medlem af NNV Cem Kaplan blev skudt og dræbt 2. januar 2021, mens han sad i en bil.

Herfra udviklede konflikten sig, hvor flere adresser med tilknytning til en af grupperingerne blev udsat for brandattentater.

Det var således også i denne periode, hvor konflikten var på sit højeste, at de to mænd ifølge politiet anskaffede sig de mange våben.

I løbet af foråret 2021 blev der dog indgået en fredsaftale mellem de stridende parter, hvor NNV-banden senere blev opløst.

De to sigtedes nuværende status i bandemiljøet er ukendt.

Ifølge sigtelsen havde mændenes anskaffelse af det solide våbenarsenal baggrund i konflikten mellem Bandidos og NNV.

Derfor er de ud over selve våbenbesiddelsen sigtet for den såkaldte bandeparagraf 81 a i straffeloven, der vil kunne forøge en eventuel kommende straf for våbenbesiddelserne med indtil det dobbelte.

Københavns Byret varetægtsfængslede mandag de to mænd i ti dage. Selv nægter de sig skyldige i sigtelserne.