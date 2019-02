Dommer lægger 50 timers samfundstjeneste og ekstra betinget fængsel oven i bestikkelsesdom.

Retten i Glostrup har mandag idømt en tidligere salgsdirektør hos it-leverandøren Atea yderligere 50 timers samfundstjeneste og yderligere tre måneders betinget fængsel i en omfattende bestikkelsessag.

Salgsdirektøren, Carsten Ritzau, er tidligere idømt otte måneders fængsel i sagen, hvoraf de fem ikke skulle afsones på betingelse af, at han udførte 100 timers samfundstjeneste.

Retten i Glostrup har med den nye dom taget de fem måneders betinget fængsel fra tidligere med i regnestykket, så Carsten Ritzau nu er idømt i alt otte måneders betinget fængsel i bestikkelsessagen.

Den første dom fik han i sagskompleksets hoveddel, der handler om, hvordan ledende medarbejdere i Atea sørgede for dyre restaurantbesøg og rejser til offentligt ansatte chefer, som virksomheden handlede med.

Men sagskomplekset handler også om bestikkelse af en række offentligt ansatte, der har modtaget elektronik i form af for eksempel computere, mobiltelefoner og iPads fra deres kontakter i Atea.

Det blev i vidt omfang godkendt af Carsten Ritzau, der sad som en blandt flere salgsdirektører i Atea. Og i sidste uge erkendte han sig skyldig i 16 tilfælde af bestikkelse.

Når det gælder offentligt ansatte, er reglerne meget strikse. De må ikke modtage gaver - bortset fra mindre erkendtligheder ved særlige lejligheden, for eksempel runde fødselsdage.

Omkring 20 offentligt ansatte blev som de første i sagskomplekset idømt betingede domme tilbage i begyndelsen af 2018.

Men det er også strafbart at give gaver til offentligt ansatte. Og det er ikke bare gaver, der er forbudt område. Lukrative rabatter og andre "fordele", som det heder på jurasprog, er også forbudt.

Carsten Ritzau gjorde i realiteten ikke andet end at svare "o.k." på en række mails fra sine underordnede, som havde kundekontakten. I de fleste tilfælde var det den offentligt ansatte, som havde bedt om et godt tilbud.

Under sidste uges retsmøde erkendte han, at det foregik for at bevare en god relation til kunderne. Men han videreførte blot en praksis, der havde været i virksomheden i årevis, sagde han.

Retten har bestemt, at de nye forhold skal udløse 50 timers ekstra samfundstjeneste, som kommer til at indgå i dommen fra juni.

Samt altså tre måneders betinget fængsel, så han samlet kommer op på otte måneders betinget fængsel foruden de tre måneders ubetinget fængsel, som han tidligere er blevet idømt.

Carsten Ritzau var i sin tid varetægtsfængslet i 35 dage og har afsonet resten af de knap tre måneder iført fodlænke i eget hjem.

Da han blev dømt i sagskompleksets hoveddel tilbage i juni 2018, var der også andre på anklagebænken. De fleste valgte at anke sagen til Østre Landsret. Men ikke Carsten Ritzau, så for hans vedkommende er sagen nu slut.

Ud over ham er seks andre tidligere Atea-folk tiltalt i sagen. Men det er altså kun Carsten Ritzau, der har valgt at tilstå. De seks andre var ikke en del af den store retssag fra 2018.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår sagen mod dem kommer for retten.

Dog er det ikke kun Carsten Ritzau, der har tilstået. Det har Atea også. Selskabet har nemlig valgt at betale tre millioner kroner i bøde i den nye sag.

I hovedsagen erkendte Atea sig i sin tid også skyldig og betalte en bøde på ti millioner kroner.

/ritzau/