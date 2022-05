En tidligere ansat i politiet er tiltalt for at hacke og for forsøg på at hacke 140 medarbejderes mobiltelefoner.

På den måde fik han i flere tilfælde adgang til blufærdighedskrænkende materiale.

Desuden er han tiltalt for at skaffe sig uberettiget adgang til computere og lagringsenheder hos medarbejdere i politiet for at misbruge sin stilling. Blandt andet ved at skaffe sig adgang til efterforskningsmateriale, begå blufærdighedskrænkelse, besidde børnepornografiske billeder og på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til privat og blufærdighedskrænkende materiale hos en lang række privatpersoner.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Manden er derfor blandt andet tiltalt for blufærdighedskrænkelse og hacking, og er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno under særligt skærpende omstændigheder.

Ifølge tiltalen mod den tidligere ansatte ved politiet begik han forbrydelserne mod tilfældige privatpersoner, men også mod sine tidligere kollegaer, venner og bekendte.

Dem købte han brugte harddiske af, og fra dem gendannede og tilegnede han sig privat og blufærdighedskrænkende indhold.

Ulovlighederne begik manden både på sin tidligere arbejdsplads og sin hjemadresse i en længere periode, indtil manden blev anholdt 29. marts 2021.

I alt er der rejst tiltale for 12 forhold.

Mange af forholdene er begået mod ansatte i politiet, hvor omkring 140 ansatte fik deres mobiltelefoner hacket. Nogle blev kun hacket en enkelt gang, mens andre blev hacket op til 30 gange.

Den nu tidligere ansatte er også tiltalt for at have taget billeder af en kvindelig ansat, mens hun klædte om, gennem et nøglehul i døren til det omklædningsrum, hun var i.

Manden er desuden tiltalt for i godt 100 tilfælde at have skaffet sig uberettiget adgang til politiets efterforskningsmateriale for på den måde i flere tilfælde at have såkaldt genkrænket kvinder ved at skaffe sig adgang til blufærdighedskrænkende materiale, der indgik i politisager.