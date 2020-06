Verden har fulgt intenst med, efter politiet afslørede, at de endelig havde fundet en mistænkt i sagen om den forsvundne, treårige britiske pige Madeleine McCann.

Politiet mener nemlig, at det kan være den tyske mand Christian B., som har slået den lille pige ihjel. Og hans tidligere advokat siger nu, at han også mener, den tyske mand kan have noget med sagen at gøre.

Den portugisiske advokat Serafim Vieira mener, sin tidligere klient formentlig har slået pigen ihjel, og at han sagtens kunne være psykopat, lyder det i et portugisisk tv-program 'Sexta às 9' ifølge Telegraph.

»Jeg er ikke overrasket, eller rettere jeg tror, han kan stå bag Maddies forsvinding,' lød det fra Vieira, inden han svarede på, om han tror Christian B. er psykopat:

Arkivfoto af Madeleine McCann, inden hun blev bortført fra det feriested, hvor hendes familie opholdt sig. Foto: HANDOUT Vis mere Arkivfoto af Madeleine McCann, inden hun blev bortført fra det feriested, hvor hendes familie opholdt sig. Foto: HANDOUT

»Jeg kan ikke sige, at han ikke er. Tværtimod.«

Serafim Vieira var af retten blevet tildelt til Christian B. som hans advokat i 2006, hvor Christian B. var mistænkt for at have stjålet brændsel.

En tiltale, han endte med at blive dømt og få otte måneders fængsel for.

Det er dog langt fra det eneste lovbrud, den 43-årige mand er blevet dømt for.

Han har nemlig også udsat en 72-årig turist for en voldtægt i 2005, og det endte han med at få syv år i fængsel for, da han kom for en tysk dommer.

Den 43-årige, som nu er sat i forbindelse med Madeleine McCanns forsvinding, flygtede tilbage i 2005 fra området i Portugal, hvor han begik voldtægten.

Det skete i sådan en hast, at hans landhus var fuldstændig ransaget, fortæller en nabo til den engelske avis.

Christian B. blev meldt til politiet som værende en savnet person efter at have forladt sit portugisiske hus i 2005, men det var ikke noget politiet dengang reagerede på, og en nabo, som har talt med avisen, siger nu, at der kan være ting, man har misset blandt hans ejendele fra huset. Ejendele, som blandt andet talte tøj og computere, der endte med at blive smidt ud.

Noget, man ikke har kommenteret fra politiets side.

I forsøget på at finde ud af, hvad der er sket med den engelske pige Madeleine McCann, var tysk politi senest ude fredag og bede en kvindelig pusher, man ved, har været i kontakt med den 43-årige i sommeren 2007, om hjælp.

Madeleine McCann forsvandt i maj 2007.

Kvinden, man søger efter, er kun kendt ved navnet Julia. Man ved, Christian B. købte to kilo marihuana af hende, og at hun muligvis ved noget om Madeleine McCann.