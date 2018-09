Københavns Politi regner med at udbetale erstatninger i løbet af oktober. Betjente krænkede Grundloven.

København. Godt et halvt hundrede borgere har bedt om erstatning, fordi politiet hindrede dem i at ytre sig under kinesiske besøg.

Oplysningen om de foreløbig 55 sager kommer fra Københavns Politi, som nu er i gang med at vurdere ansøgningerne. Såfremt politiet finder, at grundlaget er i orden, står hver til at få 20.000 kroner

Det var i 2012 og i 2013, at politifolk for eksempel rev tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere.

Desuden kørte betjente mandskabsvogne ind foran en demonstration ved Højbro Plads i København og forsøgte på den måde at skjule den. Og i andre episoder bortviste politiet personer, udelukkende fordi de var iført gule T-shirts eller stod med tibetanske flag.

I 2012 var det præsident Hu Jintao, der var på statsbesøg. Og året efter var gæsten Ju Zhengsheng, formand for det kinesiske parlaments overhus.

Straks efter politiets indgreb anlagde en håndfuld personer retssager og krævede erstatning. Politiet nægtede og afviste, at der var sket ulovligheder. Efter en beretning fra Tibetkommissionen sidste år ændrede politiet dog holdning og indvilgede i at betale otte borgere hver 20.000 kroner.

Det er prisen, når en stat krænker en borgers ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, har Københavns Politi slået fast. I begrundelsen indgår, at såvel Grundloven som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev tilsidesat.

I Folketingets finansudvalg har Justitsministeriet fået tilslutning til, at der skal betales, selv om kravene egentlig er forældede.

Indtil nu er der altså kommet 55 anmodninger. I løbet af oktober forventer man at kunne påbegynde udbetalinger, oplyser Københavns Politi til Ritzau.

I forvejen har affæren kostet en del millioner. Flere end 500 afhøringer er det blevet til. Dels hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed og dels i Tibetkommissionen. Sidstnævnte kostede 23,3 millioner kroner, men blev i sommer nedsat på ny.

Politiet traf de ulovlige beslutninger på grund af en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og PET havde skabt, blev det slået fast i kommissionens beretning.

I en intern mail heppede en vicepolitiinspektør på sine folk og hentydede til store handelsaftaler: "Skal vi redde lidt bedre økonomiske kår til nationen og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre," skrev han.

/ritzau/