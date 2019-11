Tibetkommissionen når ikke at afslutte sit arbejde inden for de planlagte to år, oplyser kommissionen.

Tibetkommissionen når ikke at afslutte sit arbejde inden for den aftalte tidsramme på to år.

Det skriver kommissionen i en orientering på sin hjemmeside.

Oprindelig fik Tibetkommissionen to år, da den blev genåbnet sidste sommer, til at kigge på politiets håndtering af demonstranter under et kinesisk statsbesøg i 2012.

I orienteringen forklares det, at det har taget længere tid for myndigheder at undersøge forskellige aspekter af sagen end ventet.

Derfor "er det ikke muligt for kommissionen at afslutte sit arbejde inden for to år regnet fra kommissionens gennedsættelse".

Kommissionen vil inden toårsperioden udløber sende en redegørelse til Folketinget.

- Kommissionen vil samtidig oplyse om et forventet realistisk tidspunkt for afslutningen af kommissionens arbejde.

Ifølge DR var det planen, at kommissionen skulle gå i gang med at afhøre de personer, som var tæt på begivenhederne, i slutningen af denne måned.

Det kunne eksempelvis være embedsmænd og politifolk. Men det bliver altså udskudt.

- En dato for genoptagelse af afhøringerne vil som udgangspunkt ikke kunne fastlægges, før myndighederne har slutafleveret, og materialet er gennemgået af kommissionen, skriver kommissionen i orienteringen.

Det bedste bud på, hvornår man kan kalde folk ind til afhøring er "eftersommeren og efteråret 2020".

Det kinesiske statsbesøg i 2012 har fået et langt politisk efterspil, da dansk politi hindrede fredelige demonstranter i at demonstrere for Tibets rettigheder under besøget. Det er ellers en grundlovssikret ret.

Et langt forløb med en kommission endte med at placere ansvaret hos menige betjente og ikke hos instrukser fra politikere eller fra højt placerede embedsmænd.

Men der blev altså nedsat en ny Tibetkommission, da det kom frem, at den første havde fået utilstrækkelig adgang til materiale.

Og dette materiale og undersøgelsen af det er tilsyneladende så omfattende, at kommissionen ikke kan nå overholde tidsrammen på to år.

/ritzau/