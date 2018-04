Det viser anerkendelse, hvis demonstranter får chance for at rejse erstatningskrav i Tibetsag, mener aktivist.

København. Det vækker glæde hos Anders Højmark Andersen, der er formand for Støttekomiteen for Tibet, at Københavns Politi vurderer, at op mod 200 personer flere kan rejse erstatningskrav i Tibetsagen.

- Jeg synes, at det er fint, at justitsministeren på den måde rækker hånden ud til alle de mennesker, som har været udsat for politiets ulovlige indgreb.

Det vil blive godt modtaget hos de mange mennesker, som har været virkeligt gale over den måde, de blev behandlet på, fortæller Anders Højmark Andersen.

- Det vigtige er selvfølgelig politiets erkendelse af, at de har begået noget ulovligt, hvilket de gjorde i sidste uge. Men det er altid rart, når der kommer sådan en håndsrækning til folk, siger han.

Københavns Politis vurdering af, at op mod flere hundrede mennesker potentielt kan rejse erstatningskrav, fremgår af et aktstykke fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets Finansudvalg.

Finansudvalget skal torsdag klokken 13.00 tage stilling til ministerens anmodning om at sætte flere penge af til erstatningskrav, som muligvis kan blive rejst i fremtiden.

Og hvis aktstykket vedtages, så forventer Anders Højmark Andersen, at der vil være nogle mennesker, som vil rejse erstatningskrav.

- Jeg ved, at der er mange, som følger med i Tibetsagen, og jeg kender mange, der var med i demonstrationen på Højbro Plads i 2012. Så jeg tror da, at mange af dem vil være interesserede i at rejse en sag.

- Hvis aktstykket vedtages, så vil vi da nok prøve at række ud til så mange af de folk, vi kender, som har været udsat for politiets ulovlige indgreb og opfordre dem til at søge erstatning, siger han.

Anders Højmark Andersen er en af de otte personer, som tidligere i april fik tildelt erstatning på 20.000 kroner i sagen.

Han var en af de demonstranter på Højbro Plads i København, som politiet hindrede i at ytre og forsamle sig, da Kinas præsident besøgte Danmark i 2012.

/ritzau/