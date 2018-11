Onsdag har Tibetkommissionen første afhøringer efter genåbning. Demonstrant vil have sandheden frem.

Egentlig blev den sidste afhøring i Tibetkommissionen afsluttet sidste år, men onsdag sidder kommissionen atter klar til at stille spørgsmål.

For i juni blev kommissionen genåbnet efter et forløb i pressen, hvor flere nye oplysninger var kommet frem om sagen, der omhandler ulovlige ordrer under demonstrationer ved officielle kinesiske besøg i Danmark.

Blandt andet stod vicepolitiinspektør Michael Agerbæk frem i Politiken og fortalte, at der hos Københavns Politi i 2012 var stort fokus på de handelsaftaler, som præsidentbesøget skulle føre til.

Men det fortalte Michael Agerbæk ikke til kommissionen, da han blev afhørt 4. november 2016. Det skyldtes ifølge politichefen selv, at spørgsmålene ved afhøringen i kommissionen var en meget styret proces.

- Mange har sagt til mig og andre, der har stået frem, hvorfor sagde I det ikke dengang? Mit svar er, at det var en meget tilskåret proces. Der blev ikke givet plads til mere.

- Jeg anede ikke, hvor det havnede henne. Men man bliver selvfølgelig klogere, når man kigger bagud, har Michael Agerbæk tidligere udtalt til Ritzau.

Onsdag skal Michael Agerbæk så afhøres på ny af kommissionen i Retten på Frederiksberg. Desuden skal fem andre afhøres.

Anders Højmark Andersen, der er formand for Støttekomiteen for Tibet, var selv med til at demonstrere under besøget i 2012, og han har fulgt sagen tæt.

Han ønsker i højere grad, at sandheden kommer frem, end at folk skal straffes i sagen. Han håber, at politifolkene i de nye afhøringer vil tale frit.

- Vi ønsker, at den nye Tibetkommission først og fremmest kan afhøre politifolk og embedsmænd, uden at der er fare for, at de kan komme i fedtefadet efterfølgende.

- Det vigtige for os er, at sandheden kommer frem.

Af Tibetkommissionens hjemmeside fremgår det, at der er planlagt seks afhøringer onsdag og yderligere to tirsdag i næste uge.

Her står desuden, at den nye kommission skal undersøge besøg for en 23-årig periode. Ifølge kommissionen har myndighederne ind til videre fortalt, at der i perioden har været 199 besøg, som relaterer sig til Kina.

I den første Tibetkommission blev cirka 70 personer fra blandt andet PET, politiet, Udenrigsministeriet og hoffet afhørt.

I december udkom kommissionen med sin beretning, der konkluderede, at politiet havde afgivet klart ulovlige ordrer. Folk blev hindret i at ytre sig og forsamle sig under Hu Jintaos besøg i 2012 og under et andet officielt kinesisk besøg i 2013.

