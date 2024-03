Eftersøgningen af den tiårige Magnus Frank Nielsen, der har været forsvundet fredag, fortsætter lørdag.

I en pressemeddelelse opfordrer politiet borgere i området omkring Grimstrup i Esbjerg, hvorfra drengen forsvandt til fods, til at kigge efter ham.

Det kan være i skure, udhuse og andre steder, hvor han kan have fundet ly.

»Ring til politiet på telefon 1-1-4, hvis du ser ham eller kan hjælpe os med oplysninger,« lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Magnus var fredag iført en grøn jakke, gul trøje (som på billedet), grå joggingbukser og kondisko af mærket Fila Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Magnus var fredag iført en grøn jakke, gul trøje (som på billedet), grå joggingbukser og kondisko af mærket Fila Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet har natten igennem ledt efter den lille dreng, der klokken 13 fredag skulle hentes fra skole i en taxabus.

Da taxabussen ankom til det aftalte sted ved Egekratskolen klokken 13, var den lille dreng inden steder at se.

Politiet oplyste allerede fredag aften til B.T., at Grimstrup er en lille by, der er omgivet af skov og krat.

»Derfor leder vi med hunde derude nu og prøver at se, om vi kan få en helikopter op,« lød det.

Grundet Magnus Frank Nielsens alder er man selvsagt bekymrede for ham, og man håber derfor, at offentligheden vil hjælpe med at få ham hjem.

Han bliver beskrevet som værende lille af sin alder.

Fredag var han iført en grøn jakke, gul trøje, grå joggingbukser og kondisko af mærket Fila. Han havde også medbragt en sort taske.

Foreløbigt mistænker politiet ikke, at der er sket noget kriminelt.

