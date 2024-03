En tiårig dreng forsvandt fra sin skole ved Esbjerg fredag eftermiddag. Han er lørdag aften fundet igen.

En tiårig dreng, som Syd- og Sønderjyllands Politi har ledt efter siden fredag eftermiddag, er lørdag aften fundet i god behold.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Drengen blev fundet hos en ven af familien.

- Vi er meget glade for at have fundet drengen i god behold og kan berolige borgerne i området. Der er ingen grund til utryghed, udtaler vicepolitiinspektør Jan Lambertsen i pressemeddelelsen.

Drengen forsvandt til fods fra sin skole i Grimstrup i Esbjerg Kommune fredag omkring klokken 13.00.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard oplyste til Ritzau fredag kort før midnat, at drengen ikke mødte op, da han efter skole skulle hentes af en taxabus.

Samtidig sagde vagtchefen, at politiet ikke mistænkte, at der var sket noget kriminelt.

Området, hvor drengen forsvandt, blev eftersøgt med hunde natten mellem fredag og lørdag.

Politiet sendte lørdag helikoptere i luften for at lede efter drengen.

Men lørdag eftermiddag blev det meddelt, at eftersøgningen med helikopter ikke havde givet resultat. Derfor blev det indstillet.

Lørdag middag skrev JydskeVestkysten, at drengen kort tid inden sin forsvinden havde sendt en video til sin mor.

I videoen, som moren har delt med lokalmediet, sagde drengen, at han ville stikke af. I videoen fremgik det, at han ikke ville tilbage til det opholdssted, hvor han bor.

Lørdag aften er den tiårige dreng altså fundet igen uden at have lidt overlast.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker nu sagen for at klarlægge de nærmere omstændigheder.

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke yderligere kommentarer, lyder det.

