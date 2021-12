Ti personer er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration i København, oplyser politiet.

De ti er sigtet for ulovligt at være trængt ind på Palace Hotel på Rådhuspladsen.

Desuden er en gruppe demonstranter, der spærrede indgangen til hotellet, bortvist og har fået påbud om ikke at komme tilbage.

»De er så gået ned på Rådhuspladsen for at demonstrere videre. De 10 anholdte er kørt ind til stationen for formentlig at blive afhørt,« siger vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen.

Politiet får anmeldelsen 15.07. Det er hotellet der ringer, og fortæller, at en gruppe er kommet på på deres tagetage, hvor de er ved at folde et kæmpe banner ud med teksten:

»Lynetteholmen er en katastrofe for klima og demokratiet.«

Det er gruppen Den Grønne Studenterbevægelse, der står bag aktionen, som kategoriseres som civil ulydighed i aktivist-lingo, da den er bevidst ulovlig.



»Efter lidt snak frem og tilbage, så tog de banner ned og anholdt for ulovlig indtrængen,« siger vagtchefen.

Opdateres …