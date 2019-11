En masse patruljevogne og politimotorcykler eftersatte lørdag aften en bil.

Den ville ikke ville følge politiets anvisninger og stoppe.

»Der var to personer i en stjålet bil, som ikke ville stoppe, så derfor eftersatte vi,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, til B.T.

Dog var det et tilfælde, at der endte med at blive en ret stor mængde politibiler i jagten.

Politiet havde nemlig fået en anmeldelse om et knivstikkeri lige i nærheden fem minutter før.

Der var dog ikke noget i den anmeldelse.

Derfor sluttede de patruljer sig til dem, der fulgte efter den stjålne bil.

Det lykkedes politiet at stoppe bilen og anholde to personer.