Når Danmarks grænser lørdag middag lukker, så bliver det i bogstaveligste forstand ved de mindre overgange.

Ti mindre grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse i Sønderjylland bliver helt spærret i forbindelse med, at myndighederne lukker for al ikke anerkendelsesværdig indrejse til Danmark.

Derudover bliver de øvrige grænseovergange døgnbemandet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse lørdag.

Kun tre sønderjyske overgange vil være åbne, nemlig overgangene i Sæd ved Tønder, overgangen ved Kruså og motorvejsovergangen ved Frøslev.

De overgange, som bliver lukket, er de mindre grænseovergange på bivejene i Tønder og Aabenraa Kommuner, blandt andet landets vestligste grænseovergang ved Siltoft, som ligger helt ude på digerne mod Vadehavet.

Ifølge DR drejer det sig om overgangene i Siltoft, Rudbøl, Møllehus, Vindtved, Bejerskro, Pebersmark, Bøgelhus, Sofiedal, Vilmkær og Padborg.

Klokken 12 lørdag lukker Danmark ned for al ikke anerkendelsesværdig indrejse ved de danske grænseovergange. Formål er at begrænse spredningen af coronavirus.

Det betyder, at udlændinge, som ikke har en anerkendelsesværdig grund til at rejse ind i landet, vil blive afvist.

Udlændinge, der bor og arbejder i Danmark, vil få lov at rejse ind. Danske statsborgere, som befinder sig i udlandet, har også ret til at passere grænsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen, at udlændinge, for eksempel svenskere, som skal rejse gennem Danmark for at komme hjem, godt kan få lov at passere.

Det kommer til at gælde både ved landegrænsen og i lufthavnenes transitområde.

Alle skal formentlig belave sig på lange køer ved de landegrænser, som fortsat er åbne, og ved kontrollerne i lufthavnene.

