Københavns Politi bekræfter over for Ritzau, at tre chefredaktører og syv journalister er sigtet for at bryde navneforbud. Politiet vil ikke oplyse yderligere.

Ritzau erfarer, at der er tale om brud på navneforbud i sagen om millionsvindel i Socialstyrelsen, hvor en tidligere medarbejder, Britta Nielsen, er under anklage.

Hendes børn er også sigtet i sagen, men er endnu ikke tiltalt. Til at begynde med var de beskyttet af et navneforbud, og ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om et brud på navneforbuddet mod Britta Nielsens døtre.

Københavns Politi vil ikke oplyse nærmere om, hvilken sag der er tale om, ligesom man heller ikke vil oplyse, hvilke medier der er sigtet.

Sagen er ikke den eneste, hvor Københavns Politi har rejst sigtelser mod journalister. Ritzau er bekendt med en række sager, hvor journalister fra landsdækkende medier er blevet sigtet.

Det drejer sig dels om sigtelser for at offentliggøre oplysninger fra et lukket retsmøde og dels om sigtelser for at overtræde et forbud om at liveblogge fra et retsmøde.

Ritzau har anmodet Københavns Politi om aktindsigt i, hvor mange af den type sager der i øjeblikket verserer.

/ritzau/