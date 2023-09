31-årige Elyas Jaqub Rahnaward blev mandag idømt ti års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse og for at arrangere indsmugling og videreoverdragelser af narkotika.

Dommen faldt ved en tilståelsessag, der kørte ved Retten i Randers. Sagen har været efterforsket af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

»I denne sag har NSK efter en omfattende efterforskning kunnet sætte ind over for et kriminelt netværk, der har indsmuglet og videreoverdraget store mængder narkotika. Jeg er tilfreds med dommen, som viser, at retten ser med stor alvor på indsmugling og videresalg af narkotika samt ulovlig våbenbesiddelse,« siger Specialanklager hos NSK, Morten Rasmussen.

I tillæg til fængselsstraffen blev den 31-årige idømt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Ved sagen har den 31-årige afghaner blandt andet erkendt, at han i december 2021 og i marts 2022 arrangerede indsmugling og videreoverdragelser af i alt 4 kg kokain fra Holland til Danmark.

Derudover tilstod den 31-årige, at han i perioden fra januar 2021 til juni 2022 havde arrangeret overlevering af i alt 75 kg hash til en medgerningsmand med henblik på viderelevering til aftagere i Norge.

En del af overdragelserne var arrangeret via anonymiserede profiler på den krypterede beskedtjeneste SKY ECC.

Ud over narko er afghaneren også dømt for, at han i august 2022 var i besiddelse af en pistol, som NSK efterfølgende beslaglagde.

Manden blev anholdt i Montenegro 5. oktober 2022 som del af en større anholdelsesaktion mod et netværk af personer, der menes at stå bag indsmugling og videresalg af narkotika i Danmark og Norge.

Han blev udleveret til Danmark i april 2023. Flere af de anholdte er nu idømt fængselsstraf.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s spændende podcast 'På Fersk Gerning' her: