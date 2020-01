Da en ung dreng på ti år mandag bad en kvinde om at slukke for sin cigaret, fordi hans bror lider af astma, gik det helt galt.

En ældre mand valgte nemlig at tage kvælertag på drengen.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Den unge dreng på ti år stod mandag eftermiddag klokken 15:05 sammen med sin bror ved et busstoppested på Holte Stationsvej i Holte, da det hele skete.

Drengen bad en kvinde, som også stod ved busstoppestedet, om at slukke sin cigaret, da hans bror lider af astma.

'Det fik en ældre mand til at blande sig og tage kvælertag på den ti-årige,' skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Derefter steg manden på bus 193 i retning mod Trørød.

Det er endnu uvist, hvorfor manden valgte at tage kvælertag på drengen.

Den ældre mand beskrives som omkring 65 år, cirka 175 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han havde kort, gråt hår, og han var iført cowboybukser og en mørkeblå jakke med vandrette striber henover brystet.

Til B.T. oplyser Nordsjællands Politi, at den ti-årige dreng efter hændelsen er blevet henvist til skadestuen for at blive tjekket og få dokumenteret sine skader.

Det var et vidne, der efterfølgende anmeldte sagen til politiet.