'Jeg var med lyntoget over Storebælt her til morgen. Jeg har ingen fysiske skader og er derfor o.k. Helt mirakuløst, da jeg sad i forreste vogn, helt forrest.... Alle i venstre side af stillekupeen er omkommet, men jeg sad i højre.'

Sådan skriver Thomas Schou-Moldt på sin Facebook-side.

Et bogstaveligt talt tak for livet fra en mand, som ved tilfældighedernes spil er uskadt efter den frygtelige togulykke, som skete på lavbroen tæt på Fynssiden onsdag morgen.

Ulykken har kostet seks personer livet og medført alvorlige kvæstelser for 16 andre.

At least six people were killed in a train accident early Wednesday on a Danish bridge linking the central islands of Zealand and Funen, according to the rail operator. Authorities said several others were injured. Police spokesman Lars Braemhoej said that while "we do not know precisely what caused the accident," one possible cause was that cargo from a passing freight train fell off and hit the passenger train. He added there was "considerable damage" on the passenger train.

Thomas Schou-Moldt har siden den stærkt rystende oplevelse, som han oplevede på allernærmeste hold, opholdt sig hos sin kæreste, som bor i hjertet af Nyborg.

Her har B.T. mødt ham.

Han tager venligt og åbent imod, da vi banker på døren. Han konstaterer samtidig, at han er stadig er så påvirket og rystet, at han ikke ønsker at deltage i et egenligt interview.

Men han giver lov til at citere fra hans Facebook-opslag, hvor han onsdag eftermiddag over for sine venner gav udtryk for, at han har overlevet og er uskadt.

»Det er fint, I spørger, men det har været en for voldsom en oplevelse,« siger han venligt, da B.T. onsdag først på aftenen banker på døren til hans kærestes lejlighed.

På sin Facebook-side skriver han videre:

'Livet er skrøbeligt. Det ene øjeblik sidder man på vej i toget, og pludselig er alt forvandlet til kaos. Tak til de andre overlevende i forreste vogn, som jeg talte med undervejs og bagefter. I ved, hvem I er.'

'Livet er smukt, men også så ufatteligt brutalt. Mine tanker går til de pårørende til de af mine medpassagerer, der ikke kommer hjem i dag,' skriver Thomas Schou-Moldt afslutningsvis.