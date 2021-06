Et sted i Danmark gemmer den 46-årige Thomas Marx sig.

For godt et par uger siden var han ved et tilfælde lige kørt hjemmefra om aftenen, da to danske politibetjente kom for at anholde ham, så han kunne blive sendt bag tremmer i et fængsel i Frankrig.

»Jeg er åbenbart blevet idømt fire års fængsel i en retssag, som jeg ikke er blevet indkaldt til eller har været repræsenteret i ved en advokat,« fortæller Thomas Marx fra sit skjul til B.T.

Kun fordi han fattede mistanke, da hans kæreste med betjentene i baggrunden ringede til ham og sagde, at han skulle komme hjem, undgik han på et hængende hår at blive anholdt.

»Betjentene havde sagt, at hun skulle ringe til mig, men ikke måtte sige, at de var til stede. Det gjorde hun heldigvis alligevel,« tilføjer Thomas Marx, der er far til tre børn.

Hans danske advokat betegner sagen som »usædvanlig« og forsøger nu at få opklaret, hvad der er foregået i Frankrig.

»For at sige det lidt poppet, er hans situation nærmest helt kafkask. Jeg kan godt forstå, at han er desperat,« siger den danske forsvarer Jesper Storm Thygesen.

»Der er ingen tvivl om, at dommen i april i Frankrig er afsagt, uden at han har været til stede eller har været repræsenteret af en advokat. Det er jo helt åbenlyst i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.«

Jeg sad i dansk fængsel, så jeg må siges at have verdens bedste alibi. Thomas Marx

»Konventionen siger jo blandt andet, at man som sigtet har ret til at gøre sig bekendt med sagen og har ret til at vælge en advokat, og hvis man ikke har råd til en advokat, så skal der stilles en advokat til rådighed,« tilføjer advokaten.

Dommen på de fire års fængsel er tilsyneladende afsagt i forbindelse med straffesag om storstilet økonomisk svindel mod et fransk firma i Bretagne.

Ifølge de franske myndigheder er firmaet blevet malket for samlet godt 101 millioner kroner – heraf er de godt 41 millioner kroner blevet overført gennem syv transaktioner til et norsk firma, som Thomas Marx står som opretter og eneejer af.

»Det skyldes, at jeg er blevet udsat for identitetstyveri. Firmaet er blevet oprettet i en norsk bank på et tidspunkt, hvor jeg sad i dansk fængsel, så jeg må siges at have verdens bedste alibi,« siger Thomas Marx.

For godt fem år siden blev han på de franske myndigheders begæring udleveret til varetægtsfængsling i sagen i Frankrig, hvor han nåede at sidde bag tremmer i 10 måneder.

»Jeg kan ikke tale fransk og havde aldrig været i Frankrig før. Det var i det hele taget ikke særlig sjovt. Deres system er det værste – de er fuldstændig ligeglade med, om du lever eller dør.«

»Pludselig en dag blev jeg uden varsel løsladt, hvor de fulgte mig til fængslets port i regnvejr og overlod mig helt til mig selv. Jeg havde kun 700 euro på lommen og måtte have hjælp hjemmefra for at købe en flybillet.«

Thomas Marx' advokat har som forsvarer ingen kommentarer til, om det er en god idé, at hans klient nu er gået under jorden.

»Men på det personlige plan kan jeg da godt forstå, at han ikke har lyst til at blive udleveret til Frankrig,« siger Jesper Storm Thygesen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser senioranklager Lise Frandsen, at hun hverken kan be- eller afkræfte, at der aktuelt er en konkret eftersøgningssag omkring udlevering til Frankrig.

»Men helt generelt kan man i Danmark godt blive dømt i udlandet og udleveret, uden at man selv har været til stede ved retssagen,« siger hun.

»Det kræver dog, at nogle forskellige betingelser i udleveringsloven er opfyldt. Det er der nogle ret konkrete retningslinjer for – blandt andet hvordan retssagen er blevet forkyndt for den pågældende selv eller en repræsentant,« tilføjer senioranklageren fra Advokaturen for Specielle Straffesager.