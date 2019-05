Bagmandspolitiet har ransaget den tidligere topchefs private hjem, bekræfter advokat.

Den tidligere topchef i Danske Bank, Thomas Borgen, er blevet sigtet af politiet i sagen om omfattende hvidvask i bankens estiske filial, skriver Børsen tirsdag.

Det var i forbindelse med en ransagning af Thomas Borgens private hjem 12. marts, at Bagmandspolitiet besluttede at rejse sigtelse mod den tidligere chef personligt.

Oplysningen bekræftes ifølge Børsen af Borgens advokat, Peter Schradieck.

I forvejen er det kendt, at Bagmandspolitiet har sigtet Danske Bank. Det skete i november sidste år. Udover Thomas Borgen skal også "mindst to tidligere chefer" senere være blevet sigtet, skriver Børsen.

Allerede sidste efterår varslede chefen for Bagmandspolitiet, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, at det også blev undersøgt, om der kunne rejses straffesager mod enkeltpersoner.

Ifølge Danske Banks egen advokatundersøgelse blev filialen i Estland brugt til hvidvask af op mod 1500 milliarder kroner.

Til Børsen vil advokat Peter Schradieck ikke sige, om Thomas Borgen nægter eller erkender sig skyldig. Thomas Borgen blev administrerende direktør i Danske Bank i 2013. Han måtte forlade banken i oktober sidste år, da han blev fritstillet.

I advokatundersøgelsen blev det afsløret, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske filial.

Helt tilbage i 2007 kom der en advarsel fra det estiske finanstilsyn, og Danske Bank fik også en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler. Men banken reagerede ikke.

I undersøgelsen skrev advokaterne dog også, at de vurderede, at der ikke var grundlag for at rejse et retligt ansvar mod hverken topchefen eller bestyrelsen.

I forbindelse med skandalen har flere nuværende og tidligere ansatte fået advarsler eller er blevet fyret.

Oprindeligt blev de stærkt kritisable forhold oprullet af journalister på Berlingske Business.

Ikke bare det danske politi kigger nu på Danske Bank. I Frankrig er der rejst sigtelse om hvidvask af mere end 160 millioner kroner i perioden fra 2007 til 2014 navnlig i Estland og Luxembourg. Desuden undersøger amerikanske myndigheder bankens forhold.

Oveni straffesager er der et civilt søgsmål på vej. Investorer, som mener at have tabt penge på aktiens kursfald på grund af hvidvasksagen, er ved at forberede en sag, har det tidligere været fremme.

