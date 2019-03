Øverst i artiklen her kan du følge eftermiddagens møde i Underhuset.

Hårdt presset er Storbritanniens premierminister Theresa May bukket under for presset og har stillet den konservative gruppe frit forud for aftenens afstemning om 'no deal'.

Det er ikke kun stemmen, det kniber med for Storbritanniens premierminister Theresa May. Nu halter det også med partidisciplinen.

Efter tirsdagens sviende nederlag, hvor 391 medlemmer af Underhuset afviste den skilsmisseaftale, som Theresa May havde forhandlet på plads med EU, har flere ministre i Theresa Mays regering lagt pres på hende.

Omkring 15 ministre vil nemlig have muligheden for at stemme for et ændringsforslag ved onsdagens afstemning.

Det drejer sig om det såkaldte Malthouse-kompromis, som vil rykke den endelige skilsmisse til 22. maj, og som kaldes en 'håndteret no-deal'. Den vil også indebære, at forholdet mellem Storbritannien og EU sættes i bero frem til enden af 2021 - også hvad angår betalingerne til EU.

For var der noget, der ikke huede mange parlamentarikere ved tirsdagens debat, var det udsigten til at skulle betale knap 340 milliarder kroner til EU, inden landet ryger ud.

Ved onsdagens afstemning i Underhuset, der ventes at finde sted omkring klokken 20 dansk tid, vil en stribe ændringsforslag blive debatteret.

Theresa May har - som det er normal praksis - bedt sine partifæller om at stemme nej til dem alle. På nær Malthouse-kompromiset, selv om det ifølge hende indeholder meget af det samme, som hendes egen aftale.

I et svar til partifællen David Tredinnick om, hvad hun ville gøre, hvis hun var leder af oppositionspartiet Labour, lød det:

»Jeg tror, det vil være til gavn for Huset, hvis alle er stillet frit,« svarede hun, der også måtte svare på et par bemærkninger om hendes hæse stemme.

»Jeg har muligvis ingen stemme selv, men jeg forstår folkets stemme,« lød svaret.