»Jeg føler mig krænket og overvåget, og nu ruller jeg altid gardinerne ned, når jeg tager tøjet af.«

Ordene kommer fra den au pair-pige, der i den forgangne uge pludselig kunne se sig selv afklædt på diamantdatteren Thalia Pitzners Instagram-profil.

»Jeg blev meget chokeret, da jeg opdagede det,« lyder det videre fra pigen, der ønsker at være anonym.

Au pair-pigen arbejder for naboen til Pitzner-familien på Strandvejen nord for København og har aldrig tænkt over, at familien har direkte udsyn til hendes private værelse.

Men hun havde heller ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at de kunne finde på at filme hende og offentliggøre videoen, når hun sad privat og afklædt på sit eget værelse.

»Det har gjort mig paranoid, og det overrasker mig meget, at det sker i Danmark, hvor jeg ellers føler mig meget tryg,« fortæller pigen om miseren, der nu har ført til, at Thalia Pitzner er blevet anmeldt til politiet - en anmeldelse som Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget.

Au pair-pigen fortæller desuden, at hun var i tvivl om, hvad hun skulle stille op, da hun opdagede, at hun var filmet afklædt på Thalia Pitzners Instagram, da der i hendes øjne er tale om en »magtfuld familie.«

Flov på hendes vegne

Thalia Pitzner er datter af den berømte diamanthandler Katerina Pitzners og er dermed en del af den såkaldte 'Diamantfamilie', som TV 2 Zulu for nyligt fulgte i en længere programserie.

Og netop Katerina Pitzner er selv med i den omtalte video, der nu har ført til en politianmeldelse.

I videoen, som B.T. har set, zoomer Thalia Pitzner ind på naboens au pair. Au pair-pigen sidder i sit private værelse - afklædt, kun iført undertøj - og smørrer creme i ansigtet.

På selve videoen står der 'mor anbefaler naboens au pair til at holde op med at være afklædt hver aften for åben skue', mens man i baggrunden kan høre Katerina Pitzner sige »jeg bliver helt flov på hendes vegne.«

Thalia Pitzner griner og siger højt:

»Tager lige sin aftenrutine her i sit undertøj foran os,« inden videoen, der blev delt med Thalia Pitzners over 60.000 følgere, slutter.

B.T. har været i kontakt med Thalia Pitzner, som ikke »er klar over«, at hun er blevet anmeldt til politiet. Hun har ikke nogen kommentarer på nuværende tidspunkt. B.T. har ligeledes været i kontakt med Katerina Pitzner, der heller ikke ønsker at kommentere sagen.

Realityfamilie

Thalia Pitzner medvirkede i efteråret i reality-serien 'Diamantfamilien' på TV 2 Zulu, hvor man kunne følge hende og familiens ekstravagante liv.

Thalia Pitzner er den ældste af i alt tre søstre. Hendes søstre Elvira Pitzner og Ophelia Pitzner medvirker også i reality-serien.

Moderen, Katerina Pitzner, er datter af den afdøde millionær Axel Pitzner. Da hun var kun 17 år begyndte hun at interessere sig for diamanter og har siden levet af at sælge de fine ædelsten - heraf navnet 'Diamantfamilien'.

Især Danmarks kronprinsesse Mary er glad for Katerina Pitzners diamanter og blev sidst set til en 'UN Women'-konference i København med et Pitzner-smykke om halsen. Smykket koster op mod 99.000 kroner.