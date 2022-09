Lyt til artiklen

Det kan koste diamantdatteren Thalia Pitzner dyrt, at hun benyttede sin telefon på motorvejen.

Den 29-årige kendis kan risikere at miste kørekortet, hvis det står til Midt- og Vestsjællands Politi.

Hændelsen fandt sted 7. september 2021, da Thalia Pitzner kørte i en varebil af mærkert Fiat Ducato ad Køge Bugt Motorvejen.

Det viser sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her drønede hun ud af den trafikerede motorvej klokken 13.25.

Tæt ved afkørslen til Greve klappede fælden.

For et par betjente så nemlig, at Thalia Pitzner sad med sin telefon i hånden under kørslen.

Det vides ikke, om tv-stjernen havde gang i en samtale eller bare skulle tjekke Instagram. Men stoppet blev hun.

Normalt vil sådan en type trafikforseelse blive takseret med et klip i kørekortet. Men diamantdatteren kan miste det helt.

Det fremgår nemlig af rettens dokumenter, at det ikke er første gang, Thalia Pitzner er blevet stoppet af færdselspolitiet.

Kørekortet har i forvejen to huller, og med den seneste forseelse oven i hatten risikerer hun nu, at det helt bliver inddraget.

Anklagemyndigheden mener, at realitystjernen skal frakendes kørekortet i seks måneder.

Sagen skal for retten onsdag i Roskilde, hvor en dommer skal tage stilling til, om hun kan køre i bil hjem.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Thalia Pitzner, men hun ønsker ikke at udtale sig om sagen.