Tirsdag besluttede Retten i Holstebro, at en 49-årig thailandsk kvinde skal udvises. Og det er hun meget glad for.

Hun blev mandag anholdt på en massageklinik i Vinderup-området, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

»Hun kom til Danmark i slutningen af 2018 på et 15-dages turistvisum. Hun har været her lige siden uden lovligt ophold,« fortæller Niclas Nissen, der er sagsbehandler hos Anklagemyndigheden og anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Kvinden kunne først se frem til et grundlovsforhør, men fordi hun erkendte alle forhold, så valgte man at holde et egentligt retsmøde, hvor hun også blev idømt 30 dages fængsel for at have opholdt sig ulovligt i landet.

Kvinden fortalte under retsmødet, at hun havde arbejdet på klinikken, der tilbød mere end bare massage, og at hun ikke havde udført seksuelle ydelser der.

Hvad hun ellers har lavet i landet, ved man ikke.

Men Niclas Nissen fortæller til dagbladet, at hun var glad for at blive udvist, da hun længe ikke selv havde haft penge til at købe rejsen hjem til Thailand.

Dog skal hun først afsone de 30 dages fængsel, før hun kan komme hjem.