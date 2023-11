Snart kan man finde nyt udstyr i danske politifolks pistolbælter.

Politiet har nemlig skrevet under på en aftale om indkøb af en ny tjenestepistol.

Der er tale om en pistol, der er standardudstyr for flere militære styrker rundt omkring i verden.

Valget er nemlig faldet på en SIG Sauer P320. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Blandt andet er den det danske militærs officielle tjenestepistol, ligesom størstedelen af USAs militære enheder – heriblandt hæren, flåden og flyvevåbnet - bruger en modificeret version af modellen som officielt håndvåben.

Det betyder, at det snart bliver den – næsten – samme pistol der bliver at finde i de danske betjentes pistolbælter, som på hoften af det amerikanske marinekorps.

Rigspolitiet oplyser ikke, hvorfor det har været nødvendigt med indkøb af nye pistoler.

Men det er muligt, at alderen har trykket på den gamle model.

Politiet har nemlig brugt den nuværende tjenestepistol H&K USP Compact siden 1998, og den har altså været ved de danske betjentes side i 25 år.

Rigspolitiet oplyser, at der har været mere end 40 betjente involveret i testen af flere forskellige bud på nye våben, og at de blandt andet er blevet testet med høj puls, under bevægelse, med iskolde hænder og med skiftende mål.

Selvom der tirsdag blev skrevet under på aftalen om indkøbet af den nye pistol, kan våbenentusiaster dog skyde en hvid pind efter at spotte den på gaden inden for de næste par dage.

Landets betjente skal nemlig omskoles til brugen af den nye pistol, og alle betjente skal på skydebane og oplæres i brugen, før de får den med på gaden.

Rigspolitiet forventer at hele politiet vil være overgået til den nye pistol inden udgangen af 2027.

Udover indkøbet af den nye tjenestepistol er politiet også i gang med at anskaffe en ny karabin, der skal erstatte både maskinpistolen H&K MP5, der blev indført i dansk politi i 1986, og karabinen Colt Canada M/10, som siden 2012 har været udlånt fra Forsvaret til politiets reaktionspatruljer.

B.T. har spurgt Rigspolitiet, hvorfor valget faldt på SIG Sauer P320-modellen, hvorfor den gamle model skal erstattes, og hvilke andre modeller der var med i udbuddet om det nye våbenindkøb.

Det har endnu ikke været muligt at få svar på spørgsmålene.

