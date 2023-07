Et voldsomt uvejr har lørdag aften sat en stopper for Tessas koncert på Grenå Beach Party.

Vagtchef i Østjyllands Politi Mikkel Møldrup bekræfter, at arrangøren har standset koncerten.

»Der var så meget lyn derude, at de ikke turde fortsætte,« siger han og tilføjer, at man planlægger at fortsætte koncerten, når uvejret har passeret.

Men Tessas koncert blev ikke genoptaget, fortæller rapperen selv og hendes manager, Jesper Livid, til B.T.

Sådan så koncerten ud, før uvejret brød ud. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Sådan så koncerten ud, før uvejret brød ud. Foto: Presse-fotos.dk

De er netop kørt tilbage mod København lørdag omkring kl. 23.15 efter at have afventet en bedring i vejret i en halv times tid.

»Jeg har aldrig prøvet ikke at spille 'Ben'!« siger Tessa om afslutningsnummeret, som heldigvis var det eneste hit, der ikke nåede at blive spillet.

»Jeg er virkelig ked af, at vi ikke nåede at gøre det færdigt, for det var et sindsygt godt publikum - og nogle gode arrangører, som havde helt tjek på sikkerheden,« roser rapperen.

Men det kunne altså ikke være anderledes.

For selv om Tessa nu kan grine af situationen, hun aldrig har prøvet før i sin karriere, så var det ganske ubehageligt i momentet.

»Det endte meget dramatisk. Tessa var slet ikke tryg ved det, og vi kunne se lynene slå ned, og det væltede ned,« fortæller Tessas manager Jesper Livid, der selv var med under koncerten.

Derfor måtte Tessas koncert til Grenå Beach Party altså helt stoppes, da lynnedslagene potentielt kunne have været fatale.

»Lige pludselig løb der vagter og den ansvarlige for festivalen ind på scenen og stoppede det hele. Vi troede, det var sket et eller andet voldsomt, og publikum buhede,« forklarer Jesper Livid med et lille grin.

»Men det var fordi, de havde fået en melding om, at der ville trække et uvejr ind over stranden, og så er det jo ikke så fedt at stå på en scene med en masse elektronik, der tiltrækker lyn.«

Tessa delte kort inden klokken 23 en Instagram-story, hvor man kunne høre regn i baggrunden, mens hun beklagede, at showet måtte stoppe:

»Men det lyner og brager, og sikkerhed kommer først.«

Grenå Beach Party er en endagsfestival på Grenå Strand.

Navne som L.O.C., Tessa og Ude af Kontrol fremgår af programmet.