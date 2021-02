Er en 30-årig mand og far til to fra Munkebo ganske uskyldig og blot ualmindelig interesseret i bombefremstilling, dødelige gifte, våbenbrug, knive og kampteknikker.

Eller er han i virkeligheden en farlig mand, der som hemmelig overbevist jihadist er klar til at følge Islamisk Stat og deltage i eller opildne til at forberede terroranslag?

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har afsat ti retsdage til den omfattende retssag, som er den første blandt flere, som alle er en udløber af den store landsdækkende anti-terroraktion 11. december 2019, da 21 terrormistænkte i Danmark blev anholdt.

Mandag begyndte sagen mod og afhøringen af den 30-årige mand, som nægter sig skyldig i tiltalen mod sig. En tiltale, som ved dom kan medføre op til fire års fængsel samt udvisning af Danmark til tiltaltes afrikanske hjemland, hvor han har statsborgerskab, selv om han har været dansk gift siden 2014.

På sagens første dag vævede han en del rundt i, hvorfor han havde flere forskellige brugerprofiler på internetportalen Telegram, som ifølge tiltalen er det forum, hvor han har delt en slags yderst udførlig ‘opskrift for terrorister’, og hvis filer som han også via en af sine pc’ere har givet Islamisk Stat råderet over.

Specialanklager ved Fyns Politi Klaus Lauridsen brugte en stor del af tiden på at bore i dels profilnavnene, dels hvorfor den tiltalte har gemt så store mængder materiale med blandt andet en række videoklip med IS-henrettelser af gidsler.

»Jeg ville se og høre, hvad der blev sagt, og hvad der skete, fordi det handlede om muslimer i videoerne. Fordi jeg selv er muslim,« sagde den tiltalte.

Klaus Lauridsen sagde i indledningen til sin fremlæggelse:

»Denne sag står på tre ben: Først og fremmest de fund, vi har gjort. Så er der det andet ben; nemlig det materiale, som Europol har bragt frem. Og så er der det tredje ben: Materiale som er frembragt af Københavns Politi.«

Da den 30-årige mand blev anholdt 11. december 2019, skete det med magt. Et større antal betjente fra Politiets Efterretningstjeneste fik bragt hans lille Peugeot 206 til standsning midt på Kertemindevej mellem Munkebo og Odense, da den terrorsigtede intetanende var på vej på arbejde.

Få dage forinden havde han via internetportalen Telegram modtaget en login-kode fra en uidentificeret bruger, som politiet mener har direkte eller indirekte relation til Islamisk Stat.

Hvad koden præcis skulle bruges til, har anklagemyndigheden ikke fortalt åbent om.

Næste retsmøde af i alt 10 er på onsdag, hvor afhøringen af den tiltalte fortsætter.

Der falder dom i sagen i slutningen af marts.

