Den 21-årige terrortiltalte og tidligere soldat Daniel Khalife er fortsat på fri fod, efter han onsdag flygtede fra et fængsel i London.

Og nu undersøger politiet, om Khalife fik hjælp af fængselsbetjente til at udføre sin noget spektakulære flugtplan.

En flugtplan, hvor den 21-årige, ifølge politiets formodning, slap ud af tremmerne ved at spænde sig fast til undersiden af en varebil fra fængslets køkken.

Det skriver Sky News.

Lederen af Metropolitan politi i London, Mark Rowley, har udtalt, at det »virker underligt,« at Daniel Khalife ikke sad fængslet i et topsikret fængsel, ligesom han har peget på, at flugten har været grundigt planlagt.

Han udtaler til mediet, at de i politiet derfor nu er ved at se på, om Khalife blev hjulpet af enten fængselsbetjente eller andre indsatte til at flygte fra Wandsworth Fængsel i det sydvestlige London.

Fredag har det britiske politiet afspærret Richmond Park, der bare ligger få kilometer fra fængslet, hvor de har intensiveret eftersøgningen i området.

Indtil videre har der ikke været spor af den 21-årige unge mand, der formentlig er trænet i at holde sig skjult fra sin tid i militæret.

Daniel Khalife er tiltalt for at have lagt falske bomber ved en militærbase, mens han var soldat.

Han står også over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at 'fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling'.