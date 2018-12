Københavns Byret har bestemt, at en syrisk mand skal forblive varetægtsfængslet i terrorsag.

Ved udgangen af denne uge har en 31-årig syrisk mand opholdt sig et år i arresten med en terrorsigtelse hængende over hovedet, og der er stadig ikke rejst tiltale i sagen.

Tirsdag bestemte en dommer i Københavns Byret, at manden skal blive bag tremmer - foreløbig frem til den 7. januar. Specialanklager Sonja Hedegaard bad ellers om at få fristen udstrakt yderligere en uge.

Manden er sigtet for at planlægge et terrorangreb i Danmark. Ved angrebet skulle tilfældige personer i København stikkes ned, og en eller flere bomber skulle sprænges, lyder det i sigtelsen.

Anklagemyndigheden skal vurdere, om der er grundlag for at føre sagen for retten og vurdere, om der er beviser nok til, at manden kan forventes at blive dømt.

I terrorsager skal den vurdering forelægges både stats- og rigsadvokat samt justitsministeren, før der kan rejses tiltale. Og det er ikke sket endnu.

Meget tyder dog på, at der vil blive rejst tiltale. Anklagemyndigheden har nemlig fået sagen berammet i retten med start den 22. januar 2019.

Den 31-årige er mistænkt for at stå i ledtog med en 21-årig mand, som blev anholdt i november 2016. Her forsøgte han at krydse grænsen fra Tyskland, men blev afvist.

I stedet blev han anholdt af politiet i Tyskland, og i juli i fjor blev han ved en tysk domstol idømt seks et halvt års fængsel i sagen.

