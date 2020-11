En dommer i København har fængslet en 20-årig mand, men mener ikke, at der er begrundet mistanke om terror.

En 20-årig mand sigtes for at have planlagt et terrorangreb mod et ukendt mål i Danmark. Han har lørdag været fremstillet i grundlovsforhør in absentia - uden selv at være til stede - i Dommervagten i København.

Han sigtes desuden for dødstrusler. Det skriver Ekstra Bladet.

Angiveligt har manden i den forgange uge fremsat trusler på butikskæden 7-Elevens kundeportal på internettet.

- Jeg overvejer at dræbe jer - siger ikke hvornår. I fortryder alt, hvad I har gjort imod mig. I skal dø, når det er tid, skrev han ifølge sigtelsen.

I den forbindelse skal han have fortalt, at han var i besiddelse af en pistol, et AK47-gevær og en shotgun.

Dommer Martin Koch Clausen har besluttet at varetægtsfængsle manden frem til 9. december. Dog mener dommeren ikke - i modsætning til politiet - at der er en begrundet mistanke om terror.

Den 20-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 114 stk. 3, som omhandler trusler om terrorhandlinger.

Han er imidlertid blevet fængslet for trusler efter straffelovens paragraf 266, der ikke omhandler terror, beretter Ekstra Bladet.

Politiinspektør i Københavns Politi Dannie Rise fortæller til Ritzau, at den sigtede blev anholdt fredag.

Han ønsker ikke at udtale sig om selve sagen.

- Af hensyn til efterforskningen vil jeg ikke kommentere yderligere, siger Dannie Rise.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.

Årsagen til, at den 20-årige ikke var til stede i Dommervagten, er ifølge Ekstra Bladet, at han frygtes at være smittet med coronavirus. Mediet skriver, at manden nægter sig skyldig.

/ritzau/