En kvinde, der ikke ønskede at hilse på de mandlige beboere i opgangen, og som ofte var væk i månedsvis.

Sådan beskriver flere naboer den kvinde, som torsdag blev varetægtsfængslet sammen med fire andre i den store sag om planlægning af terror.

Naboerne, der alle ønsker at være anonyme, fortæller, at kvinden har boet på adressen i København de seneste fem år. Indtil for små to år siden bar kvinden typisk en sort, heldækkende klædedragt, hvor størstedelen af hendes ansigt var synligt.

Samtidig var den 38-årige kvinde heller ikke bange for at hilse på sine naboer - heller ikke mændene. Men pludselig skete der noget.

For godt halvandet år siden var kvinden, der har børn, væk i to måneder, og da hun kom tilbage, var tørklædet skiftet ud med en niqab - altså et slør, som dækker hele ansigtet undtagen øjnene - ligesom det også var slut med at hilse og tale med de mandlige naboer.

»Man kunne overhovedet ikke se hende,« siger en nabo til B.T.

En anden fortæller, at politiet bankede på hans dør for halvandet år siden, fordi den sigtede 38-årige kvinde var udeblevet fra sin undervisning på studiet.

Da kvinden blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag, var hun iklædt en sort klædedragt med synligt ansigt og bar sorte handsker. Da den mandlige dommer spurgte til hendes navn og alder, var hun først tavs, inden hendes advokat brød ind og svarede for hende - selv om hun både taler og forstår dansk.

Kvinden er sigtet for at have forsøgt at fremskaffe materialer til produktion af sprængstoffet TATP, der også kaldes 'Satans mor'. Det skulle anvendes til en eller flere terrorhandlinger på et ikke nærmere defineret sted i Danmark eller i udlandet.

Foruden den 38-årige kvinde blev syv andre således også fremstillet i grundlovsforhør torsdag, heriblandt den 28-årig kvinde, som fredag blev løsladt. Hun var ligeledes iklædt en sort klædedragt og bar sorte handsker, da hun trådte ind i retslokalet.

Ved grundlovsforhøret i København blev de sigtede opdelt i to grupper, da de ifølge politiet stod for hver deres opgave i terrorplanlægningen - alle sigtet efter den alvorligste terrorparagraf, paragraf 114, stk. 1.