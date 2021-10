Lukkede døre og navneforbud.

Det er, hvad retten i Esbjerg har besluttet i grundlovsforhøret med den 34-årige etnisk danske kvinde, som i nat blev evakueret til Danmark fra IS' fangelejre i Syrien sammen med sine børn.

Hende og to andre kvinder, der blev evakueret, er sigtet for fremme af terrorvirksomhed og om indrejse og ophold i et konfliktområde.

Kvinden nægter sig 'på nuværende tidspunkt' skyldig.

Hun mødte op i retten iført sort tørklæde, bordeaux benklæder og Converse All Star-sko.

Størstedelen af de fremmødte i det lille retslokale var journalister.

Der var dog mødt en bror og søster op til tiltalte, samt det, der formodes at være to bekendte, da den ene snakkede med tiltaltes søster.

Tiltaltes bror og søster var de første, der fik lov til at gå ind i retssalen, hvor seks betjene stod klar til at kropsvisitere de i alt 13 tilhørere.

Forud for grundlovsforhøret talte B.T. med tiltaltes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

»Hun (kvinden, red.) er dybt lettet over at være kommet til Danmark, men dybt, dybt ulykkelig ved tanken om, at hun måske bliver adskilt fra sine børn.«

Hun mente også, at såfremt kvinden varetægtsfængsles, skal der findes en 'alternativ' form for varetægtsfængsling i surrogat, så hun ikke skal adskilles fra sine børn.

Pressen har anmodet om, at afgørelsen om om, hvorvidt kvinden skal varetægtsfængsles, afsiges for åbne døre. Dette har retten endnu ikke taget stilling til.