Iført en sort hættetrøje trillede den terrorsigtede Ahmad Salem el-Haj​ i går ind i Københavns Byret på en kørestol.

Den venstre fod var kun iført en sok, mens det højre ben lå i vandret stilling med et hvidt tæppe over.

Sandsynligvis for at skjule de skader, han fik under sit ophold i Syrien hos Islamisk Stat.

Fire af hans i alt seks søskende var mødt op og kunne fra tilskuerrækkerne se deres sårede 28-årige bror, der ikke var i stand til at gå.

Ahmad Salem El-Haj ses her i 2013. I dag er han skaldet og sidder i kørestol. Foto fra Youtube-video

Under grundlovsforhøret forsøgte de at tale med ham, men politiet og dommeren bad dem holde op.

Ahmad el-Haj blev anholdt mandag, da han landede på dansk jord. Han har siden 2017 siddet fængslet i Tyrkiet, som nu er begyndt at sende mistænke Islamisk Stat-krigere til deres europæiske hjemlande.

Ahmad el-Haj har tidligere i et interview med Weekendavisen erkendt, at han blev en del af Islamisk Stat. Her blev han i 2017 ifølge eget udsagn udsat for et bombeangreb.

Han blev med sin kone og sine to børn smuglet fra Syrien til Tyrkiet, hvor familien blev anholdt i grænsebyen Kilis samme år.

Ved retsmødet tirsdag blev han sigtet for tre forbrydelser.

Hans sorte hættetrøje var trukket op over hans skaldede hoved, så tilskuerne og pressen havde svært ved at se hans ansigt. Med to fingre på kinden sad han roligt og hørte senioranklager Sidsel Klixbüll læse sigtelserne op.

En jihadistisk propagandavideo fra 2013 er central i sagen.

Her sidder Ahmad el-Haj på hug med en AK-47 og skyder til måls efter billeder af en række fremtrædende danskere, der i videoen kaldes 'Islams fjender'. I videoen tordner de medvirkende mod de såkaldte 'vantro'.

I videoen skød Ahmad El-Haj til måls efter billeder af fremtrædende danskere.

Derefter affyrer de deres rifler mod skydeskiver med billeder af blandt andre Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akkari og Lars Hedegaard.

På grund af sin medvirken i videoen er Ahmad el-Haj blevet sigtet for at true med terrorhandlinger.

Derudover er han sigtet for offentligt at tilskynde til forbrydelser, idet videoen blev lagt på nettet og ifølge anklageren var rettet mod danske seere.

Slutteligt er han sigtet for at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien uden tilladelse i perioden 8. juni 2016 til november 2017. I 2016 blev det gjort strafbart at rejse til området.

El-Haj skyder til måls efter danske politikere, bl.a. Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader.

Ahmad el-Haj viste ikke nogen reaktion på anklagerens ord. Han trillede ind i et tilstødende lokale for at tale med sin forsvarsadvokat, Eigil Strand.

»Min klient nægter sig skyldig,« lød det fra advokaten, da de atter kom ind i retslokalet. Ahmad el-Haj var tavs under hele forløbet.

Pressen og el-Hajs familie gik glip af et yderligere indblik i politiets efterforskning, da dommeren besluttede sig for at imødekomme anklagerens ønske om, at resten af retsmødet foregik for lukkede døre.

Uden for retslokalet ventede el-Hajs søskende på dommerens beslutning om, hvorvidt deres bror skulle varetægtsfængsles.

Tre søstre og en bror var mødt op. I alt har den 28-årige mand seks søskende, fortæller broren. De er opvokset i Gellerupparken i Brabrand vest for Aarhus.

El-Hajs søskende var selvsagt glade for, at han endelig var hjemme fra Syrien og Tyrkiet, forklarede broren. Han ville ikke sige mere, før familien ved mere om el-Hajs skæbne.

Foreløbigt valgte dommer Lisbeth Christensen at varetægtsfængsle ham i 27 dage frem til den 9. december. Hun var blevet overbevist af anklageren, der havde medbragt et tykt ringbind proppet med papirer.

»Der er særlig bestyrket mistanke i de tre sigtelser, der er rejst af politiet,« slog dommeren fast.