En terrorsigtet mand fra Fyn har indvilget i at lade sin fængsling forlænge i fire uger mere.

En 30-årig mand fra Fyn, som er sigtet i en terrorsag, har endnu en gang fået forlænget sin varetægtsfængsling.

Dermed har han siddet fængslet i over seks måneder, siden han blev anholdt som del af en storstilet antiterroraktion 11. december sidste år.

Mandens forsvarer, Asser Gregersen, fortæller, at han lod sig frivilligt forlænge i fredags. Han har foreløbigt fået forlænget fængslingen i yderligere fire uger.

Politiaktionen i december førte i alt til anholdelse af omkring 20 personer. De fleste blev anholdt i hovedstadsområdet.

Den store gruppe var i politiets søgelys, da ordensmagten havde mistanke om, at personerne på forskellig vis var involveret i terrorplanlægning.

Den 30-årige mand blev pågrebet på Fyn og fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense.

Manden er sigtet for at forsøge at samle penge ind til Islamisk Stat. Desuden har han ifølge politiet søgt information om drab og fremstilling af sprængstoffer.

Da den dengang 29-årige blev fremstillet i grundlovsforhør i december, var det for dobbeltlukkede døre.

Dermed kunne offentligheden ikke få at vide, hvad den anholdte var mistænkt for at have gjort. Men den beslutning blev underkendt, hvorefter Avisen Danmark fik aktindsigt i sigtelsen.

Og det var her, det kom frem, at han var sigtet for at samle penge ind til den militante organisation Islamisk Stat.

Det er tidligere kommet frem, at manden nægter sig skyldig.

/ritzau/