Den 29-årige mand, som torsdag eftermiddag er blevet varetægtsfængslet ved Retten i Odense, var ansat på en fabrik på Vestfyn.

B.T. har talt med direktøren for fabrikken.

Da manden blev ført ind i retslokalet i Odense, var han klædt i mørkt arbejdstøj, hvor fabrikkens logo er trykt både på arbejdsjakken og bukserne.

Ifølge B.T.s oplysninger blev manden anholdt, da han var på vej på arbejde.

Ifølge B.T.s oplysninger blev den 29-årige sigtede standset på vej til sit job. Det tyder på, politiet stoppede ham i en dramatisk anholdelse. Sideruden på bilen er knust, og der ligger glasskår rundt i kabinen. Foto: Jens Anton Havskov Hansen. Vis mere Ifølge B.T.s oplysninger blev den 29-årige sigtede standset på vej til sit job. Det tyder på, politiet stoppede ham i en dramatisk anholdelse. Sideruden på bilen er knust, og der ligger glasskår rundt i kabinen. Foto: Jens Anton Havskov Hansen.

Efter grundlovsforhøret, som varede omtrent to timer, blev manden varetægtsfængslet i foreløbig fire uger frem til 9. januar 2020.

Han er den eneste af de mange sigtede med relation til terrorsagen, som er blevet fremstillet for dobbelt lukkede døre.

Hvilket betyder, at det ikke har været muligt for offentligheden at høre, hvad han konkret er sigtet for.

Men da det er et faktum, at han nu er fængslet, er mistanken mod ham bestyrket.

Sådan svarede direktøren for den virksomhed, som den 29-årige er ansat ved:

Hvad er din kommentar til, at en af medarbejderne på den fabrik, som du er direktør for, er blevet anholdt og nu varetægtsfængslet for dobbelt lukkede døre i en sag om mulig forberedelse af en terroraktion?

»Jeg har ingen kommentarer til sagen.«

Har du lavet en eller anden form for orientering af de øvrige medarbejderne i den her forbindelse?

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Den 29-årige er omfattet af navneforbud.