Fund ved ransagninger i Tyskland og Danmark danner grundlag for terrorsigtelser mod syv personer.

Anklagemyndigheden har torsdag løftet sløret for sigtelserne i en terrorsag, hvor i alt 13 personer sidder varetægtsfængslet.

Blandt andet har politiet fundet kemikalier, skydevåben, tændsnor og en mobil, der var ombygget til at virke som detonator.

Det er kommet frem torsdag ved Retten i Holbæk, hvor fire mænd og tre kvinder, som blev anholdt i en storstilet antiterroraktion 6. februar, er sigtet. Retten skal tage stilling til, om de syv fortsat skal sidde fængslet. Sagen mod de øvrige seks kører særskilt.

Anklager John Catre Nielsen anmodede ved retsmødets begyndelse dommer Peter Ahleson om, at retsmødet skulle gennemføres for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning. Og den anmodning efterkom Ahleson.

Inden da bad dommeren dog anklageren - efter anmodninger fra den fremmødte presse - om at læse sigtelsen i sagen op. Den har nemlig hidtil været hemmeligholdt i sagen.

Ved oplæsning af sigtelsen gjorde John Catre Nielsen rede for, at der er fundet en række effekter ved ransagninger i både Danmark og Tyskland. Og effekterne peger efter anklagemyndighedens opfattelse på, at der var planer om at bringe en eller flere bomber til sprængning.

Planerne blev forpurret af politiet, da man i februar skred til anholdelse, lyder det i sigtelsen.

Ifølge sigtelsen er der blandt andet foretaget indkøb af detonatorer, og der er også fundet kemikalier i form af svovl- og aluminiumspulver på en adresse i Tyskland. Fem kilo af hver, lyder det i sigtelsen.

Sigtelsen består af to forhold. I det første er to brødre på 33 og 36 år sigtet. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde at gennemføre en eller flere bombesprængninger i Danmark eller Tyskland.

Den ene bror har adresse i Tyskland, men befandt sig i Danmark, da politiet slog til. I Tyskland fandt politiet svovl og aluminium og andre effekter. Men også ved ransagninger i Danmark blev der fundet en del.

Politiet har desuden ransaget flere adresser i Danmark, herunder en adresse på Anders Larsens Vej og en i Apotekerhaven - begge i Holbæk.

Her har politiet blandt andet fundet en mobiltelefon, som med John Catre Nielsens ord var "tilvirket med ledninger", så den efter politiets opfattelse kunne fungere som detonator i en bombe.

Det er tidligere set, at terrorister har brugt mobiltelefoner til at kunne bringe en bombe til sprængning, for eksempel ved angrebet i Madrid i marts 2004.

Politiet har ved ransagningerne i Danmark også fundet andre ting, blandt andet en riffel med kikkertsigte, en pumpgun og 100 meter tændsnor. Desuden har man beslaglagt skarpe patroner og nogle såkaldte "langsomme tændstikker".

Ved ransagningerne har politiet også fundet et Islamisk Stat-flag. Dette er fundet på en af de danske adresser.

Blandt de sigtede er forældrene til de to brødre. Derudover er to søstre sigtet. Den ene søster er gift med en af de to brødre. Den anden søster er gift med en 45-årig mand, som også er sigtet.

Forældrene, søstrene og den 45-årige er sigtet for på forskellig vis at medvirke til de to brødres påståede terrorplaner. Ligesom brødrene nægter de sig skyldige.

Brødrene har en tredje bror. Han har været anholdt i Tyskland, men er nu løsladt. De har også en søster. Hun sidder fængslet sammen med sin mand, hans tre søskende og nevø fængslet i en anden del af sagen.

Endnu er det uvist, hvad sigtelserne i den del af sagen er, da de ikke er blevet læst op i et åbent retsmøde.

/ritzau/