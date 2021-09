Spansk politi mistænker den danske statsborger Mohammed el-Mahdaoui for at være edderkoppen i et kompliceret internationalt terrornetværk.

Det fremgår af dokumenter fra det spanske indenrigsministerium, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Dokumenterne beskriver grundlaget for, at 45-årige Mohammed el-Mahdaoui i fire år har været tilbageholdt af spansk politi, uden at han er blevet stillet for en dommer.

»Der er tilgængelige oplysninger, der placerer Mohammed el-Mahdaoui som en fundamental brik i en af de mest avancerede grene af Islamisk Stat,« lyder det i dokumenterne.

Mohammed el Mahdaoui under anholdelsen i Melilla 23. juni 2017. Vis mere Mohammed el Mahdaoui under anholdelsen i Melilla 23. juni 2017.

Mohammed el-Mahdaoui er født i Marokko og kom som barn til Danmark med sine forældre. Han er dansk statsborger, uddannet laborant og har arbejdet for en stor dansk medicinalvirksomhed.

Ifølge de spanske og danske efterretningstjenester har han siden 2012 haft et hemmeligt liv, hvor han har været dedikeret til at organisere og finansiere terrorisme.

De mistænker ham for at have hjernevasket danske, tyske og spanske unge med voldelig, jihadistisk propaganda fra terrorbevægelser med en salafistisk ideologi.

Ifølge dokumenterne har han trænet de unge til at drage i hellig krig og givet dem penge til at gøre det for. Penge, som han ifølge mistankegrundlaget har skaffet ved hjælp af omfattende økonomisk svindel i ikke færre end 24 selskaber.

Mohammed el Mahdaoui bliver anholdt af spansk politi 23. juni 2017. Foto: Guardia Civil Vis mere Mohammed el Mahdaoui bliver anholdt af spansk politi 23. juni 2017. Foto: Guardia Civil

Radikaliserede unge jihadister blev ifølge dokumenterne indsat som ejere, direktører eller præsidenter i selskaberne. Så snart de havde underskrevet de relevante dokumenter, modtog de penge til at rejse i hellig krig.

Ifølge de spanske dokumenter er mindst ni unge rejst til konfliktzoner efter at have stået i spidsen for et af el-Mahdaouis selskaber og have besøgt ham i hans hjem i København.

En af dem er den spanske statsborger Zakarías Said Mohamed. Han blev indsat som direktør i et sodavandsfirma og rejste senere til det nordafrikanske land Mali. Der blev han leder af en brigade af al-Qaeda-krigere, der udførte angreb mod FNs styrker i landet. I 2016 blev han dræbt af franske specialstyrker.

En anden fremmedkriger, der har været i kontakt med Mohamed el-Mahdaoui, er danske Kenneth Sørensen, der i 2013 blev dræbt i Syrien. Forinden havde han været på pilgrimsrejse til Mekka sammen med Mohammed el-Mahdaoui, og de to mødtes også senere i den spanske enklaveby Melilla, hvor el-Mahdaoui nu sidder i husarrest.

Kenneth Sørensen, som også går under navnet Abdul Malik, er angiveligt blevet dræbt og begravet i Syrien ifølge en video, der cirkulerer på internettet. Vis mere Kenneth Sørensen, som også går under navnet Abdul Malik, er angiveligt blevet dræbt og begravet i Syrien ifølge en video, der cirkulerer på internettet.

Udover at sende jihadister i krig er Mohammed el-Mahdaoui også mistænkt for at spille en central rolle i Islamisk Stats danske droneprogram.

Ifølge mistankedokumenterne var Mohammed el-Mahdaoui »en essentiel brik for Islamisk Stat til at have skaffet ubemandede luftfartøjer, som er blevet brugt til at udføre angreb og optage dem til propagandaformål«.

Tre personer kendt som 'Skolelæreren', 'Cykelhandleren' og 'Taxachaufføren' er dømt i Danmark for at indkøbe dronedele og sende dem til Syrien, hvor de angiveligt blev modtaget af den danske topterrorist Basil Hassan. Dronerne blev brugt til at udføre terror, og det amerikanske forsvar mener, at Basil Hassan havde planer om at udføre droneangreb med kemiske våben.

På Mohamed el-Mahdaouis computer er der fundet ting, som indikerer, at han havde kontakt til både 'Skolelæreren', 'Cykelhandleren', 'Taxachaufføren' og Basil Hassan.

Basil Hassan er hovedmistænkt for attentatforsøget mod Lars Hedegaard og for at stå i spidsen for Islamisk Stats droneprogram. Han menes at være blevet dræbt i Syrien. Foto: Unknown Vis mere Basil Hassan er hovedmistænkt for attentatforsøget mod Lars Hedegaard og for at stå i spidsen for Islamisk Stats droneprogram. Han menes at være blevet dræbt i Syrien. Foto: Unknown

I Danmark har Mohammed el-Mahdaoui været sigtet for omfattende momssvindel for 59 millioner kroner i de 24 selskaber, men i 2016 droppede Vestegnens Politi at rejse tiltale mod ham.

Året efter – den 23. juni 2017 – blev el-Mahdaouis hus i Melilla stormet af 50 betjente. En video fra den dramatiske anholdelsesaktion, hvor dansk politi deltog, kan ses øverst i artiklen. I to et halvt år sad han varetægtsfængslet i Etramera-fængslet i Madrid, men trods den alvorlige mistanke mod ham er Mohamed el-Mahdaoui nu tilbageholdt med fodlænke i sit hus i Melilla.

Mohammed el-Mahdaoui nægter sig skyldig i anklagerne og har i en mail til B.T. takket nej til at kommentere mistankegrundlaget yderligere. B.T. har tidligere lavet et interview med den terrormistænkte dansker, hvor han afviste enhver forbindelse til terror.

»Jeg er ikke terrorist, og jeg har aldrig haft intention om at begå nogen form for terror. Det ligger ikke i min natur. Jeg har været uheldig at løbe ind i de forkerte mennesker, og nu er jeg låst fast her og kan ikke bevæge mig,« sagde han i interviewet, som kan læses her.