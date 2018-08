Han blev frifundet for medvirken til terror ved at have hjulpet terroristen Omar El-Hussein i timerne op til det blodige angreb på den jødiske synagoge i København i februar 2015. Men han fik to et halvt års fængsel for blandt andet at have været med til at bortskaffe den M95-automatriffel, som vennen fra Mjølnerparken kort inden havde brugt til at dræbe med ved Krudtønden på Østerbro.

Nu er den 23-årige Liban Ahmed Saleban Elmi tiltalt for igen at have været i besiddelse af et skarpladt skydevåben under særligt skærpende omstændigheder - nemlig som bandemedlem under bandekrigen i København sidste efterår.

Konkret mener politiet på grund af dna-spor at kunne knytte det 23-årige Brothas-medlem af somalisk afstamning til en skarpladt Neuhausen-pistol, som en politihund fandt under en undersøgelse af et buskads i Mjølnerparken 23. oktober i fjor. Han nægter sig dog skyldig i den alvorlige anklage, der vil kunne udløse en straf på seks-otte års fængsel til ham.

Ifølge en retsgenetisk analyse blev der på pistolen fundet dna-materiale, som det var 1300 gange mere sandsynligt stammede fra Liban Elmi end fra en tilfældig anden person. Det grundlag mente en dommer i Københavns Byret i december 2017 ikke var tilstrækkeligt til, at den nu 23-årige skulle varetægtsfængsles, men få dage senere nåede Østre Landsret til det modsatte resultat, og siden har Liban Elmi været fængslet på særlig bestyrket mistanke.

At være i besiddelse af et skarpladt våben på et offentligt sted straffes i førstegangstilfælde normalt med to et halvt års fængsel, og hvis det sker som bandemedlem under en konflikt vil straffen typisk blive det dobbelte - altså fem års fængsel. Liban Elmi blev dog i kølvandet på Omar-sagen netop dømt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder ved sammen med en anden af Omars kammerater at have hjulpet terroristen af med gerningsvåbnet fra attentatet mod Krudttønden ved at gemme den stjålne Hjemmeværns-riffel i en sort plasticpose i et grønt område ved Mjølnerparken.

Derfor vil det i tilfælde af en ny dom for den skarpladte Neuhausen-pistol være skærpende, at der er tale om endnu en ulovlig våbenbesiddelse, ligesom han har en uafsonet reststraf på omkring et år stående »i banken« fra sin prøveløsladelse. Og derfor kan pistolen risikere at udløse en straf på seks-otte års fængsel til ham.

En anden af Omar El-Husseins kammerater, der også blev frikendt for medvirken til terror, er allerede blevet dømt for ulovlig våbenbesiddelse. I december sidste år blev den 27-årige Ibrahim Khalil Abbas dømt for at have skjult en skydeklar pistol med ammunition i en elevatorskakt i Mjølnerparken.

Politiet fandt Ibrahim Abbas skjulte pistol 19. januar i fjor - kun ca. fire måneder efter, at han blev frikendt for medvirken til Omar El-Husseins terrorangreb på synagogen i Krystalgade, hvor den frivillige vagt Dan Uzan blev skuddræbt og flere politifolk såret.

Der er afsat tre retsdage til den kommende nævningesag mod Liban Elmi i Københavns Byret.