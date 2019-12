En 29-årig mand fra Fyn, som blev anholdt under dramatiske omstændigheder i politiets store antiterroraktion 11. december, forsøgte i tiden op til anholdelsen at skaffe sig viden om og instruktion i drabsmetoder og fremstilling af sprængstoffer.

Han forsøgte også at skaffe penge, som han ville sende til Islamisk Stat i Libyen og Mali med henblik på finansiering af en terroraktion.

Sigtelsen mod den 29-årige mand, som er af anden etnisk herkomst end dansk, har hidtil været mørkelagt for offentligheden, idet han som den eneste af de i alt ni personer, der blev fremstillet i grundlovsforhør i den store antiterroraktion, blev fremstillet for dobbelt lukkede døre.

Avisen Danmark har med et kæremål fået Østre Landsrets ord for, at sigtelsen burde være læst op, mens pressen var til stede og inden dørene blev lukket i grundlovsforhøret ved Retten i Odense den 12. december.

En aktindsigt kan derfor nu vise, hvad den 29-årige mand er sigtet for.

B.T. har tidligere afsløret, at den terrorsigtede mand er ansat i en vestfynsk virksomhed, som arbejder med avancerede beskyttelses-løsninger som for eksempel pansring.

Virksomheden, der er omgærdet af massive sikkerhedsforanstaltninger, leverer ifølge B.T.s oplysninger avanceret udstyr til brug af blandt andet Forsvaret og politiet.

Da manden blev anholdt få kilometer fra sit hjem - en trelænget gård på det nordøstlige Fyn - var han netop på vej på arbejde, hvor han skulle møde ind om eftermiddagen.

Så langt nåede han dog ikke.

Under en stramt koordineret aktion med deltagelse af flere af politiets civile biler blev den 29-årige mand standset midt på den trafikerede Kertemindevej.

Anholdelsen har efter alt at dømme været dramatisk, idet en siderude blev knust og glasskår spredt i hele kabinen, da politiet slog til.

Ifølge sigtelsen har manden efter anklagemyndighedens opfattelse overtrådt straffelovens paragraf 114, den såkaldte terrorparagraf.

Instruktionerne i drab og drabsmetoder samt fremstilling af sprængstoffer, som han op til sin anholdelse havde søgt efter på internettet, havde han ifølge Avisen Danmark gemt og lagret på et usb-stik.

Oplysningerne skulle efter PETs opfattelse bruges på et senere tidspunkt i forbindelse med en terroraktion et sted i Danmark eller i udlandet.

Det var Københavns Politi i samarbejde med PET, som ledede den storstilede antiterroraktion den 11. december.

Indenfor ganske få minutter blev 20 personer anholdt i syv politikredse over det meste af Danmark.

Anklagemyndigheden valgte at fremstille i alt ni af dem. Otte blev stillet for en dommer i Københavns Byret, mens den niende - den 29-årige mand fra det nordøstlige Fyn - blev fremstillet ved Retten i Odense.

Da han blev ført ind i retslokalet, var han stadig klædt i det arbejdstøj, han havde haft på knap et døgn tidligere, da han blev anholdt midt på Kertemindevej.

Med velplejet skæg og modebriller sad han tavs og mut foran dommeren.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan han forholder sig til de alvorlige sigtelser mod sig. Den 29-årige mand er varetægtsfængslet foreløbig til 9. januar.