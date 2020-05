»Vi har den viden, at han er islamistisk inspireret, og at han ville begå et terrorangreb, eventuelt skyde mod folk og skyde mod politiet.«

Så klar var meldingen fra justitsminister Nick Hækkerup (S), da han torsdag aften på TV 2 News kommenterede anholdelsen af en ung mand, mistænkt for at planlægge terror på dansk grund.

Anholdelsen - af hvad der senere viste sig at være en 23-årig mand - skete under en fælles aktion mellem Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste, PET. Manden blev anholdt klokken 13.51 et ukendt sted i København.

Nægter sig skyldig

Den 23-årige blev fredag fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen, som går på at have anskaffet sig et eller flere skydevåben med henblik på at begå terror.

»Han har blandt andet forsøgt at skaffe sig skydevåben og ammunition med henblik på at gennemføre terrorhandlinger et eller andet sted, som vi ikke kan komme ind på,« sagde Jørgen Bergen Skov, chefpolitiinspektør hos Københavns Politi, på et pressemøde torsdag, hvor kortene blev holdt tæt ind til kroppen.

Dommeren valgte at lukke dørene for pressen ved retsmødet, og derfor er der fortsat meget få oplysninger ude om den 23-årige mand.

Hvad justitsministerens formulering »islamistisk inspireret« helt nøjagtig refererer til, vides ikke på nuværende tidspunkt, og det er derfor uklart, om planlægningen fra den 23-årige skal ses relation til - eller med inspiration fra - Islamisk Stat, som tidligere har udråbt Danmark som et terrormål.

IS: Udnyt situationen

Lige netop Islamisk Stat har på det seneste opfordret IS-sympatisører til at begå terror i europæiske lande, imens deres respektive sundhedsvæsener bløder i kampen mod coronavirussen.

I den 226. udgave af deres nyhedsbrev ‘Al-Naba’ skriver IS den 19. marts, at IS-sympatisører skal udnytte situationen:

»Det sidste, de vil, er, at deres nuværende trængsler med pandemien falder sammen med hjemlige angreb som angrebene i Paris, London og Bruxelles,« står der blandt andet i nyhedsbrevet.

Skabe ekstra kaos

Ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp kan planlægningen af et forestående terrorangreb i Danmark ses i lyset af IS’ opfordring til at udføre terrorhandlinger under coronakrisen.

»IS og IS-sympatisører ser det her som et ideelt tidspunkt at slå til, fordi det lige nu vil skabe ekstra meget kaos,« siger Magnus Ranstorp.

På pressemødet torsdag understregede PET’s operative chef, Flemming Drejer, at terrortruslen i Danmark er alvorlig, og at man i denne konkrete sag har »gennemført en intensiv efterretningsvirksomhed mod den nu anholdte person, som vi mistænker for at have planlagt og forberedt en eller flere terrorhandlinger i Danmark«.

Ifølge Magnus Ranstorp er der flere bemærkelsesværdige aspekter i det, som Flemming Drejer sagde under pressemødet torsdag.

Blandt andet hæfter den svenske terrorforsker sig ved, at myndighederne mistænker manden for at forberede »en eller flere terrorhandlinger«.

»Det kan være en standardformulering for ikke at udelukke noget, men djævlen ligger som bekendt i detaljen, og det kan godt tyde på, at der har været planer om flere angreb. Flere skyderier,« siger Magnus Ranstorp.

Hvis man som terrorist gerne vil ramme mange mennesker, er tiden lige nu - med corona og forsamlingsforbud - vel ikke den bedste?

»Der vil uden tvivl være færre mennesker ude lige nu, men samfundet er jo ved at åbne op igen, og der er stadig folk, der tager toget hver dag. Og så skal man huske på, at der jo ikke behøver at være så mange mennesker samlet, før skaden bliver enorm,« siger Magnus Ranstorp og fortsætter:

»Hvis man har et skydevåben, som myndighederne taler om i dette tilfælde, kan det være nok bare at gå indenfor et sted.«

Har udført flere angreb under corona

Siden coronakrisen brød ud, er der udført flere terrorangreb i en række lande.

Nogle af dem har IS allerede taget skylden for. Herunder angreb udført på Filippinerne, Maldiverne og i Mozambique.

Og den 12. april blev tre IS-sympatisører arresteret nær Frankfurt - mistænkt for at planlægge et bombeangreb af en størrelse, der ville have kostet mange menneskeliv.