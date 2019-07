Helle Jespersen, mor til Louisa Vesterager Jespersen, som i december på den mest makabre vis blev knivdræbt af Islamisk Stat-sympatisører i Marokko, håber på dødsstraf til sin datters mordere.

Det har hun skrevet i et brev, som familiens bistandsadvokat under retssagen mod gerningsmændene i den marokkanske by Salé senere torsdag vil læse op i retten inden domsafsigelsen mod de tiltalte.

Det skriver tv2.dk.

I alt 24 mænd er tiltalt for direkte eller indirekte at have deltaget i den frygtelige terrorhandling mod 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og hendes fire år ældre norske veninde og rejsefælle Maren Ueland.

Det er disse tre mænd, Rachid Afatti, Ouziad Younes, and Ej Joud Abdessamad, der begik de grusomme drab på Louisa og Maren.

De to kvinder blev angrebet og knivdræbt i deres telt, som de under en trekkingtur på Nordafrikas højeste bjerg Toubkal havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde.

Deres skændede lig blev fundet af to franske trekkere den 17. december. Halsen var skåret over på begge kvinder.

Der er fire hovedmistænkte i sagen, hvoraf de tre var i teltet, da de bestialske terrordrab blev begået. De fire har alle erkendt sig skyldig. Langt de fleste af de øvrige 20 tiltalte nægter sig skyldig.

Der ventes at falde dom torsdag eftermiddag.