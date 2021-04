Sag om bombeplaner i Danmark og Tyskland er ifølge advokat minde alvorlig, end man kunne tro.

En større sag om påståede planer om terror i Danmark eller Tyskland er langtfra så alvorlig, som man kunne forledes til at tro. Det er budskabet mandag ved Retten i Holbæk fra advokat Ole Schmidt.

13 personer er fængslet i sagen, som er delt i to. Mandagens retsmøde handler om de syv. Blandt dem to brødre, som er omdrejningspunktet i sagskomplekset. Ole Schmidt forsvarer den ene.

- Jeg synes, at denne sag trænger til, at offentligheden får kendskab til, hvad den går ud på, i stedet for at man overdramatiserer, lyder protesten fra Ole Schmidt, efter at anklager John Catre Nielsen har krævet lukkede døre.

Et krav, som Catre begrundede i sagens alvorlige karakter og omfang samt internationale forbindelser til Tyskland og Sverige. Og fordi de oplysninger, som vil blive lagt frem i retten, kan forstyrre politiets efterforskning, skal dørene lukkes, lyder Catre Nielsens argumenter.

Sagen begyndte med anholdelsesaktioner i Holbæk, Gentofte og muligvis andre steder i begyndelsen af februar. Ved de første retsmøder var der såkaldt dobbeltlukkede døre. Dermed var selv sigtelserne i sagen hemmeligholdte.

De er siden blevet offentliggjort. Politiet mener, at to brødre har indkøbt ingredienser til bomber, som skulle bruges til terror i Danmark eller Tyskland.

Man har fundet aluminiumspulver, svovlpulver, en mobiltelefon, der var ombygget til at virke som detonator, en pumpgun, en riffel med kikkertsigte, et Islamisk Stat-flag.

Det har fået tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste Frank Jensen til i flere medier at vurdere sagens alvor.

- Der tegner sig et billede af, at de har været fuldstændig klar til at begå et terrorangreb. Det er der ingen tvivl om, har han sagt til dagbladet B.T.

Ole Schmidt nævner ved mandagens retsmøde Frank Jensens udtalelser som et eksempel på, hvordan sagen efter Schmidts opfattelse i offentligheden fremstår mere alvorlig, end den i virkeligheden er.

- Jeg mener, at det er skudt helt over målet, siger Ole Schmidt.

Hvis den politimæssige tilstedeværelse ved en retssag siger noget om sagens alvor, så tyder noget da også på, at sagen er mindre alvorlig end til at begynde med.

I modsætning til de første retsmøder er færre af de tilstedeværende politifolk bevæbnet med maskinpistoler - i hvert fald hvad man umiddelbart kan se - og der virker også til alt i alt at være færre betjente.

De nærmere detaljer i sagen forbliver dog hemmelige indtil videre. Dommer Peter Ahleson har nemlig besluttet, at dørene til mandagens retsmøde skal være lukkede. Dermed er der ingen adgang for offentligheden, og de tilstedeværende må ikke referere fra retsmødet.

Senere mandag træffer retten afgørelse om, hvorvidt fængslingen af de sigtede skal opretholdes.

