På vej til vidneskranken i Københavns Byret er ekskonen til topterroristen Basil Hassan blevet anholdt.

Det er sket i lufthavnen i Libanon til de danske myndigheders overraskelse.

Det kunne en af anklagerne i den aktuelle terrorsag i København om droner til Islamisk Stat onsdag oplyse.

»Vi havde fået arrangeret et visum til vidnet, så hun kunne flyve herop. Men hun er blevet tilbageholdt i lufthavnen i Libanon, og er så vidt vides fortsat tilbageholdt. Vi håber, hun bliver løsladt inden længe,« lød det i retten fra senioranklager Sidsel Klixbüll fra Københavns Politi.

Vidnet var tidligere gift med den danske topterrorist Basil Hassan, som hun også har børn med.

Han har siden 2013 været internationalt efterlyst for drabsforsøget på forfatter og islamkritiker Lars Hedegaard.

Selv om han i 2017 blev meldt død i Syrien, fortsætter han nærmest som en slags spøgelse med at være en helt central figur i den såkaldte dronesag, der netop er indledt i Københavns Byret.



Her er tre 30-årige mænd fra Storkøbenhavn tiltalt for medvirken til forsøg på terror.



Ifølge tiltalen har de indkøbt avancerede droner og kameraer, der skulle bruges af terrororganisationen Islamisk Stat under kamphandlinger i Syrien.



Efter politiets opfattelse skulle de 22 indkøbte hobbyfly og de øvrige elektroniske indkøb nå frem til danske Basil Hassan, der netop på grund af sin evne til at skaffe og håndtere det elektroniske grej gjorde lynkarriere i Islamisk Stat.

Onsdag vidnede blandt andre Basil Hassans storebror. Han kiggede olmt på de tre tiltalte, da han med store skridt gik forbi dem for at sætte sig i vidneskranken.

Danske Basil Hassan (Arkivfoto) Scanpix

Her oplyste han blandt andet, at en kvinde, som familien ikke kendte, i sensommeren 2017 gav dem besked om, at Basil Hassan var dræbt i Raqqa i Syrien 5. juli 2017.

»Hun skrev på arabisk og engelsk, at Basil var død i kamp,« lød det fra broderen med et suk.

Den for familien ukendte kvinde præsenterede sig som Basil Hassans hustru, som angiveligt havde været gift med ham i halvandet år.

Den ukendte svigerdatter/svigerinde kunne også oplyse, at hun 5. april samme år havde født parrets datter.

»Han ville gerne have fortalt jer, at han var blevet gift og havde fået en datter, men det kunne ikke lade sig gøre,« fremgik det af kvindens henvendelse til Basil Hassans familie.

Her instruerede hun også Basil Hassans tidligere hustru - altså hende der ikke kunne vidne i København, fordi hun lige er blevet anholdt i lufthavnen i Libanon - at hun skulle påbegynde en sørgeperiode på fire måneder og ti dage.

Basil Hassans død er aldrig blevet officielt bekræftet af hverken danske eller udenlandske myndigheder.

I april 2014 blev Basil Hassan anholdt af tyrkiske myndigheder og fængslet. Danmark krævede ham udleveret som sigtet i attentatforsøget på Lars Hedegaard, men det skete aldrig.

I stedet blev han efter ca. fire måneders varetægtsfængsling løsladt af de tyrkiske myndigheder - ifølge det amerikanske udenrigsministerium som del af en fangeudveksling med 49 gidsler hos Islamisk Stat.