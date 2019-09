Den terrordømte teenager Natascha Colding-Olsen raser over et teaterstykke, der udstiller hendes liv i en blanding af fiktion og fakta.

»Hun kan ikke se, hvorfor hendes liv skal gøres til underholdning,« siger Mette Grith Stage, der er advokat for pigen.

Teaterstykket 'Den første dråbe blod' på Teatret Fair Play fortæller historien om Natascha Colding-Olsen, der i medierne er blevet kendt som 'Kundby-pigen'.

Forud for premieren har Teater Fair Play sendt manuskriptet til den i dag 19-årige Natascha Colding-Olsens forsvarer, Mette Grith Stage. Hun sendte manuskriptet videre til kvinden selv, og hun kan ifølge advokaten slet ikke genkende den historie, der bliver fortalt i teaterstykket.

Sagen om Kundby-pigen I 2015 planlagde den 15-årige Natascha Colding-Olsen to bombeangreb mod to skoler. Fra sit pigeværelse i den vestsjællandske by Kundby forsøgte den dengang 15-årige pige i efteråret 2015 at tage kontakt med Islamisk Stat og organisationens leder. Hun satte sig efterfølgende for at gennemføre et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle, hvor hun var blevet mobbet. Angrebet skulle rettes mod en gallafest på skolen 8. januar 2016. Bomben skulle indeholde sprængstoffet TATP. Siden ændrede hun sine planer og udså sig i stedet den jødiske Carolineskole i København som. Ingen af planerne blev ført ud i livet, og hun nåede aldrig at fremstille en funktionsdygtig bombe. Byretten idømte Natascha Colding-Olsen seks års fængsel. I landsretten blev straffen skærpet til otte års fængsel.

»Hun undrer sig dybt over, at der skal laves et teaterstykke over de fejl hun begik, da hun var 15 år og som har haft nogle meget tragiske konsekvenser for hende selv og hendes familie,« siger Mette Grith Stage.

Manuskriptet, der er skrevet af dramatikeren Robert Reinhold, er ifølge advokaten en sammenblanding af fakta og fiktion. Dele af manuskriptet er bygget på den faktuelle sag, mens andre dele er fri fantasi.

Problemet er ifølge advokaten, at publikum ikke kan vide, hvad der er fakta og hvad der er fiktion.

»Der er flere scener, som er krænkende for hende og som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Der er blandt andet en scene, der handler om, at hun har været udsat for et seksuelt misbrug. Det er hun stærkt utilfreds med,« fortæller Mette Grith Stage.

Forsvarer Mette Grith Stage fotograferet foran byretten i Holdbæk. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Forsvarer Mette Grith Stage fotograferet foran byretten i Holdbæk. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Scenen om seksuelt misbrug er blevet pillet ud af manuskriptet, efter Mette Grith Stage kritiserede det i en artikel på dr.dk. Men der er stadig en række elementer i manuskriptet, som ifølge advokaten har karakter af fiktion, og som den terrordømte teenager er stærkt utilfreds med.

Hvilke scener der er tale om, kan advokaten ikke uddybe, men hun fortæller, at hverken hun eller 'Kundby-pigen' på nuværende tidspunkt har en dialog med teateret.

»Hun er så træt af teatret, at hun ikke ønsker en dialog,« siger hun.

Men er det ikke væsentligt, at en historie om en terrordømt teenager bliver fortalt, så andre kan tage ved lære af den?

Foto fra forestillingen 'Den sidste dråbe blod' på Teatret Fair Play i Holbæk. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto fra forestillingen 'Den sidste dråbe blod' på Teatret Fair Play i Holbæk. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Selvfølgelig er det vigtigt, at hendes historie bliver fortalt til skræk og advarsel for andre teenagere. Problemet er sammenblandingen mellem fiktion og fakta. Hvis man vil fortælle historien, må man hellere forsøge at gøre det som en dokumentar på teateret,« siger Mette Grith Stage.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra instruktør Robert Parr. Til Berlingske bekræfter han, at der er ændret i manuskriptet, men han afviser, at der noget problematisk i at lave et teaterstykke om 'Kundby-pigens' sag.

»Jeg mener hverken juridisk eller etisk, at det er hendes sag. Hendes mening er hendes egen, men her er der en sag ude i offentligheden, og vi bruger ikke noget, som ikke har været fremme i medierne,« siger Robert Parr.

'Den første dråbe blod' har premiere på Teatret Fair Play i Holbæk 3. oktober.