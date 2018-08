Københavns Byret har fredag kendt 23-årige Liban Ahmed Saleban Elmi skyldig i at gemme et bandekrigsvåben. Manden er tidligere dømt for at have gemt det våben, som terroristen Omar El-Hussein brugte under angrebet på kulturhuset Krudttønden tilbage i 2015.

Liban Ahmed Saleban Elmi blev frifundet for medvirken til terror ved at have hjulpet terroristen Omar El-Hussein i timerne op til det blodige angreb på den jødiske synagoge i København i februar 2015. Men han fik to et halvt års fængsel for blandt andet at have været med til at bortskaffe den M95-automatriffel, som vennen fra Mjølnerparken kort inden havde brugt til at dræbe med ved Krudttønden på Østerbro.

Nu har han fået en ny våbendom. Denne gang for at gemme et skydevåben under krigen mellem de to Nørrebro-bander Brothas og Loyal To Familia sidste år.

23. oktober sidste år fandt en politihund en skarpladt Neuhausen-pistol i et budskads i Mjølnerparken. Ifølge en retsgenetisk analyse blev der på pistolen fundet dna-materiale, som det var 1300 gange mere sandsynligt stammede fra Liban Elmi end fra en tilfældig anden person.

Retten mener, at den bortgemte pistol indgik i krigen mellem de to bander, og det betyder, at straffen bliver fordoblet. I forvejen skal straffen have et nøk opad, fordi manden tidligere er dømt for våbenkriminalitet.

»Straffen kommer til at ligge på seks eller syv års fængsel,« siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage til Ritzau.

Hun ærgrer sig over, at hendes klient ikke blev frifundet. To af rettens seks nævninger stemte nemlig for frifindelse.

En anden af Omar El-Husseins kammerater, der også blev frikendt for medvirken til terror, er allerede blevet dømt for ulovlig våbenbesiddelse. I december sidste år blev den 27-årige Ibrahim Khalil Abbas dømt for at have skjult en skydeklar pistol med ammunition i en elevatorskakt i Mjølnerparken.

Straffen udmåles klokken 13.