Københavns Politi fandt hurtigt ud af, at der ikke var umiddelbar fare, da en indsat onsdag aften formåede at flygte fra Vestre Fængsel.

Alligevel fandt man det nødvendigt at evakuere Københavns Hovedbanegård i lidt over to timer.

Det fortæller Peter Dahl, der er ledende politiinspektør og leder af beredskabet.

- Vi kategoriserer det som en alvorlig sag, og vi fandt det nødvendigt at evakuere. Sideløbende har vi dog folk, der kigger i mandens sag, som konstaterer, at han ikke i selv sig er farlig.

Peter Dahl understreger, at sagen, som manden indgår i er alvorlig. Man ønsker dog ikke at fortælle, hvad sagen drejer sig om.

Men ifølge Ekstra Bladet drejer det sig om en 46-årig syrer, der er mistænkt i en omfattende terrorsag i Italien.

Avisen skriver, at manden har siddet varetægtsfængslet siden januar, og Københavns Byret afgjorde den 26. juli, at han skal udleveres til Italien og retsforfølges i et terrorkompleks, der handler om finansiering af terror.

Terrornetværket, som den 46-årige angiveligt er medlem af, har blandt andet sendt 15 millioner kroner til al-Nusra, der har tætte forbindelser til al-Qaeda.

Københavns Hovedbanegård var lukket for offentligheden fra klokken 20.25 til klokken 22.41.

- Hovedbanegården ligger tæt på Vestre Fængsel, og der var indikationer på, at han var flygtet derhen, fortæller Peter Dahl.

Politiet er dog ikke sikker på, at manden rent faktisk befandt sig på banegården. Det vides derfor heller ikke, hvor han befinder sig nu.

- Mit bud er lige så godt som dit.

Det vides heller ikke, om manden sad varetægtsfængslet, eller om han var i gang med at afsone en dom.

Vestre Fængsel er et arresthus. Det vil sige, at fængslet som udgangspunkt kun bruges til personer, der sidder varetægtsfængslet. Når dømte skal afsone deres domme, foregår det i afsoningsfængsler rundt om i landet.

Hvis der er pladsmangel, kan dømte personer dog risikere at sidde i et arresthus, indtil der er plads i et egentligt fængsel.