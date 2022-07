Lyt til artiklen

Københavns Politi har fredag afspærret og evakueret Terminal 2 i Københavns Lufthavn.

Det skyldes en mistænkelig taske.

Til B.T. fortæller vagtchefen hos Københavns Politi, Espen Godiksen, at sagen fik sin begyndelse, da en mand gik op til indtjekningsskranken og lagde en taske på bordet for indtjekke sin bagage:

»Han er blevet spurgt efter, hvad han har af indhold i sin taske, og til det har han svaret, at han har en bombe,« forklarer vagtchefen.

Foto: Byrd / Mikkel Johansen Vis mere Foto: Byrd / Mikkel Johansen

Personalet i lufthavnen kunne ifølge politiet ikke udelukke, at det kunne være rigtigt, og derfor er politiet blevet kaldt til stedet.

»Det betyder, at Terminal 2 er blevet evakueret og lukket ned, og vi er i gang med at undersøge – med sprængstofeksperter og -hunde – hvad der er i tasken. Når vi har et svar på det, så handler vi ud fra det,« forklarer Espen Godiksen.

Derudover er det endnu sparsomt med oplysninger om manden, som i øjeblikket tilbageholdes af politiet.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om sagen klokken 09.25.

B.T. følger sagen.